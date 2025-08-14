Ford apresenta Mustang Dark Horse no Brasil por R$ 649 mil

O Ford Mustang Dark Horse está prestes a chegar às concessionárias, e o melhor: o preço inicial é de R$ 649 mil. Essa versão é uma das mais robustas já vistas por aqui. O lançamento aconteceu em grande estilo, no Autódromo de Interlagos, durante as 6 Horas de São Paulo do Mundial de Endurance, um palco perfeito para um carro que promete ser a conexão mais próxima entre o Mustang de rua e os modelos de competição.

Quando você olha para o que está sob o capô, encontra o motor Coyote 5.0 V8 aspirado, que é o mais potente já colocado em um Mustang de produção — fora da linha Shelby, é claro. São 507 cv e 57,8 kgfm de torque. Para quem gosta de aceleração, a agilidade é um destaque: o carro vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos. E para os fãs de velocidade, a máxima chega a 250 km/h, com um ganho de potência em relação ao Mustang GT Performance, que tem “apenas” 492 cv. Essa evolução se deu graças a componentes herdados do icônico Shelby GT500 e a ajustes pensados especialmente para o nosso mercado.

Desempenho e Estilo

O Dark Horse não é só famoso por sua potência. Ele traz freios Brembo com discos flutuantes de 390 mm, um diferencial traseiro Torsen que se aquece de forma eficiente, suspensão adaptativa MagneRide recalibrada e direção ainda mais precisa. Essas melhorias deram ao Dark Horse um sprint mais rápido de 0,6 segundo em comparação ao GT Performance em provas de aceleração.

O design é intimidador e muito atraente. Com elementos escurecidos e entradas de ar funcionais no capô, o carro também conta com rodas exclusivas de aro 19 e um novo emblema do cavalo bem destacado. Por dentro, é um verdadeiro luxo: acabamento em couro e suede com detalhes azuis, bancos aquecidos e refrigerados, uma central multimídia de 13,2 polegadas e um painel digital de 12,4 polegadas. O sistema de som da Bang & Olufsen com 12 alto-falantes completa o pacote.

Segurança e Conectividade

A segurança não foi esquecida. O Dark Horse vem equipado com sete airbags, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, alerta de colisão e sensor de ponto cego. Além disso, você pode escolher entre modos de condução que vão desde um ronco discreto — ideal para não incomodar os vizinhos — até um escape totalmente aberto, perfeito para quem vai às pistas.

Agora, mesmo com essa super lista de equipamentos, tem uma coisinha que pode decepcionar: não tem carregador por indução. Mas a parte boa é que você ainda conta com entradas USB, USB-C e uma tomada de 12V. Ah, e são seis opções de cores para escolher, tudo com uma garantia de três anos. Desde 2018, o Mustang já vendeu mais de 4 mil unidades no Brasil e continua sendo o único muscle car disponível por aqui, especialmente após a saída do Chevrolet Camaro.

Entregas e Expectativa

As entregas do Dark Horse começam já em agosto, e a Ford vai vendê-lo junto com o GT Performance enquanto houver estoque. Para os entusiastas, esse novo Mustang representa o ápice do que essa linha sempre buscou: potência bruta, visual marcante e desempenho afiado, tanto nas ruas quanto nos circuitos.