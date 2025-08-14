Agência do trabalhador terá vagas disponíveis em 31 de março

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, realizará mais uma edição do programa "PG Trabalha + Qualifica" nesta sexta-feira, dia 15 de agosto. O evento será realizado na Escola Municipal Plauto Miró Guimarães, localizada no bairro Neves, próximo ao Núcleo 31 de Março.

Durante a ação, serão disponibilizadas diversas oportunidades de emprego, inscrições para cursos de qualificação profissional e informações sobre estágios. Também haverá atendimento para outros serviços da Prefeitura. As vagas incluem oportunidades para pessoas com deficiência, garantindo que todos tenham a chance de participar.

A população da região é convidada a comparecer à escola, onde poderão conhecer as vagas disponíveis e contar com a assistência da Prefeitura na busca por uma colocação no mercado de trabalho. O evento também oferecerá orientações sobre como se preparar para entrevistas e montar currículos, ajudando os participantes a se destacarem nas seleções.

Os serviços disponíveis incluem:

Encaminhamento para vagas de emprego com seleção no local;

Inscrições para cursos profissionalizantes;

Vagas para iniciantes e para aqueles com experiência;

Prestação de serviços públicos e privados;

Oportunidades de estágio e aprendizagem;

Vagas direcionadas a pessoas com deficiência (PcDs).

Serviço:

Evento: PG Trabalha + Qualifica

Data: Sexta-feira, 15 de agosto

Local: Escola Municipal Plauto Miró Guimarães

Endereço: Rua Almirante Barroso, 2730

Horário: Das 13h às 16h

A iniciativa visa não apenas facilitar o acesso ao mercado de trabalho, mas também contribuir para a formação e qualificação dos cidadãos, ampliando suas chances de uma carreira profissional mais sólida.