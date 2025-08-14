Zeekr 7X: SUV elétrico disponível no Brasil por R$ 448 mil

A Zeekr, uma marca chinesa do grupo Geely, lançou oficialmente no Brasil o Zeekr 7X, seu mais novo SUV elétrico médio. Essa belezura já estava em pré-venda desde julho e tem um preço de R$ 448 mil. Um detalhe interessante é que ele chega na versão Flagship, com tração integral e uma bateria de 100 kWh, além de uma plataforma elétrica de 800V. Isso já dá uma ideia de que não é só um livro de capa bonita.

O 7X estreou na China em setembro de 2024 e, agora, começa a conquistar outros mercados. Aqui no Brasil, a chegada é um pouco mais discreta em comparação com outras marcas chinesas, como a BYD e a GWM. Mas não se engane: esse carro promete impressionar pelo desempenho e pela tecnologia. São dois motores elétricos que, juntos, entregam nada menos que 646 cv e um torque de 72,3 kgfm, permitindo que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Quem não gosta de uma arrancada rápida, não é?

A autonomia do 7X é bem bacana, com 423 km no padrão do Inmetro, podendo chegar a mais de 500 km no uso urbano. Agora, se você é do tipo que bate perna por aí e precisa dar uma carga na bateria, saiba que em eletropostos ultrarrápidos de 400 kW (que ainda não existem por aqui), a recarga de 10% a 80% leva apenas 13 minutos. É um tempo que você pode aproveitar para tomar um café ou dar aquela esticada nas pernas enquanto o carro “se alimenta”.

Visualmente, o Zeekr 7X traz o estilo “Hidden Energy” da marca, com linhas modernas e uma barra de LED interativa na frente, que, acredite, consegue até exibir mensagens e animações. Ele tem 4,82 m de comprimento, 1,93 m de largura e 2,92 m de entre-eixos — tamanho próximo ao do Jeep Commander, mas com um acabamento que parece mais premium.

No interior, a prioridade é o conforto. Os bancos de couro Napa oferecem aquecimento, ventilação e até seis modos de massagem – sim, você leu certo! Mesmo os bancos traseiros contam com apoio para as pernas e ventilação. E não falta tecnologia: uma central multimídia de 16”, um painel digital de 13,5”, um head-up display de 36” e telas traseiras OLED de 13” com resolução 2.5K tornam a experiência a bordo realmente “futurista”.

Falando de condução, o 7X não deixa a desejar. Ele vem equipado com um sistema de condução semiautônoma, que utiliza sensores Lidar, 12 câmeras e 12 radares ultrassônicos. O chip Snapdragon 8295, que é exclusivo para veículos, cuida de toda essa tecnologia, garantindo um piloto automático adaptativo e um assistente que mantém você na faixa.

No cenário brasileiro, o Zeekr 7X promete enfrentar feras como o Ford Mustang Mach-E, que, apesar de ser menos potente, custa R$ 486 mil, e o Audi Q6 e-tron, que é um pouco mais completo e inicia sua jornada a partir de R$ 559.990.

Seja nas ruas ou na estrada, esse SUV elétrico promete fazer os apaixonados por carros ficarem de olho!