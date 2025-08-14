CAOA Chery Tiggo 5X é flagrado em testes com design similar ao Tiggo 7

O Tiggo 5X, o SUV compacto mais acessível da CAOA Chery no Brasil, já está passando por updates e testes na versão que será lançada como linha 2027. Recentemente, um protótipo camuflado foi avistado em Sumaré, em São Paulo, mostrando algumas das mudanças que estão por vir. A renovação segue a linha de design dos modelos maiores, o Tiggo 7 e o Tiggo 8.

Se você já ouviu falar do Tiggo Cross ou do Tiggo 4 em outros mercados, saiba que é a mesma plataforma. O novo modelo vai ganhar uma grade frontal cromada com toque de preto brilhante e a nova tendência de faróis, que agora serão mais finos e com iluminação full LED. Na traseira, as lanternas também estarão conectadas por uma barra de LED, tudo para dar um ar mais contemporâneo.

Detalhes Mecânicos

Mecanicamente, as versões Sport e Pro continuarão com o motor 1.5 turbo flex, que entrega até 150 cv e 21,4 kgfm de torque, combinando isso com um câmbio CVT que simula nove marchas. Para quem adora um pouquinho mais de economia, a versão Pro Hybrid Max Drive vai contar com um sistema híbrido leve de 48V, proporcionando 160 cv e 25,5 kgfm. É bom lembrar que em alguns lugares o SUV pode ter uma caixa automatizada de dupla embreagem, mas por aqui a realidade parece ser um pouco diferente.

Conforto e Tecnologia

Se você valoriza um interior espaçoso e bem equipado, vai gostar do que o novo Tiggo 5X promete. Entre as novidades, podem aparecer recursos como carregador de celular por indução, bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento para os bancos traseiros. E não para por aí: a cabine deve vir com bancos que têm encosto de cabeça integrado, um painel digital que se integra à central multimídia e comandos de ar-condicionado com tecnologia por toque.

Popularidade no Brasil

Produzido em Anápolis, Goiás, desde 2019, o Tiggo 5X já vendeu mais de 75 mil unidades até março deste ano. Ele é um verdadeiro pilar para a marca no Brasil, mesmo que não tenha superado ainda o sucesso do Tiggo 7.

Atualmente, a linha 2026 já está recebendo melhorias, com a versão Sport ganhando novas rodas aro 18″ e mantendo o preço de R$ 119.990, se adequando novamente aos incentivos fiscais para veículos PcD. As versões Pro e Pro Hybrid Max Drive agora contam com uma nova central multimídia de 10,25″ que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um assistente de voz para facilitar sua experiência ao volante.

O Futuro do Tiggo 5X

Com a reestilização prevista para 2026, a CAOA Chery deseja manter o Tiggo 5X em alta no competitivo mercado de SUVs compactos, trazendo um visual atualizado, tecnologia de ponta e uma lista de equipamentos que impressiona. A estreia está marcada para o primeiro semestre do próximo ano, então é bom ficar de olho nas novidades!