Zeekr 9X híbrido plug-in alcança 1.381 cv, segundo a Fipe

A Zeekr acaba de apresentar o 9X, seu mais novo SUV de luxo híbrido plug-in. Isso tudo aconteceu quatro meses depois da sua estreia no Salão de Xangai. Esse modelo é a primeira aventura da marca no mundo dos híbridos, até então focada apenas em veículos totalmente elétricos. E não é exagero dizer que as tecnologias que ele traz colocam muitos concorrentes ocidentais na reta.

O coração do 9X é um motor 2.0 turbo com 275 cv, combinado a três motores elétricos, somando um total de incríveis 1.381 cv. E, para você ter uma ideia do que isso significa na prática, o SUV vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos. Isso mesmo! E a velocidade máxima que ele atinge é de 240 km/h, mantendo um desempenho sólido mesmo quando a bateria está na reserva.

Falando em bateria, o 9X oferece duas opções: 55 kWh e 70 kWh. Essa última é a maior já instalada em um híbrido plug-in, permitindo que o carro rode até 302 km só com energia elétrica. Além disso, o sistema de 900 volts possibilita uma recarga rápida de 20% a 80% em apenas nove minutos, uma raridade para essa categoria de veículos.

Quando olhamos para o tamanho do 9X, ele impressiona! Com 5,24 m de comprimento, 2,03 m de largura e 1,82 m de altura, além de um entre-eixos de 3,17 m, ele mostra uma presença marcante na estrada. O design tem inspiração em modelos luxuosos e exibe faróis em “C” que dão um toque especial, além de lanternas integradas que realçam sua elegância nas ruas.

Por dentro, o Zeekr 9X não decepciona. Com configuração de assentos 2+2+2, painel digital moderno e uma grande tela central de infoentretenimento, o interior é pensado para impressionar. Ele também traz um display traseiro dobrável e, como se não bastasse, estreou o sistema de direção inteligente G-Pilot H9, equipando o SUV com cinco sensores LiDAR e chips Nvidia Drive Thor-U. Isso oferece uma assistência ao motorista que deixa a condução ainda mais segura.

Por enquanto, o lançamento do 9X será exclusivo para o mercado chinês, com preços que devem variar entre 600.000 e 900.000 yuan, o que dá cerca de R$ 450.000 a R$ 676.000. A apresentação oficial do modelo está marcada para o Salão de Chengdu, que acontece no final de agosto, e as pré-vendas começam ainda neste mês.

Enquanto isso, o mercado chinês também se anima com o XPeng P7, que ganhou um novo visual e promete até 820 km de autonomia. É uma época emocionante para os amantes de carros de luxo por lá!