Volkswagen Tera chega à Argentina com motor 1.6 aspirado

O Volkswagen Tera, que fez sua estreia no Brasil em maio, agora também ocupa as ruas argentinas. Este SUV compacto, posicionado entre o Polo Track e o Nivus, chegou com tudo, começando a ser vendido nas concessionárias argentinas no dia 12 de agosto. Quem estava de olho nessa novidade, com certeza ficou animado!

Esse carro é fabricado aqui no Brasil, utilizando a robusta plataforma MQB A00. E para todos os gostos, a Volkswagen vai oferecer quatro versões diferentes: Trend, Comfort, High e Outfit. A versão mais simples vem equipada com um motor 1.6 aspirado de 110 cv e um câmbio manual de 5 marchas. Mas se você busca um pouco mais de potência e modernidade, as outras versões adotam um motor 1.0 TSI turbo de gasolina, com 101 cv e câmbio automático de 6 marchas. No Brasil, o Tera também tem motor 1.0 MPI com 84 cv e uma versão TSI que chega a 116 cv, disponível nas duas opções de câmbio.

Medidas e Portabilidade

Quando falamos das dimensões do Tera, ele tem 4,15 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 2,56 m. Isso significa que, além de ser um SUV, ele promete um espaço interessante no interior. O porta-malas tem capacidade que varia de 350 a 400 litros — excelente para quem curte pegar a estrada nos finais de semana. E se você é do tipo que adora viajar, o tanque de combustível acomoda 50 litros, ajudando a evitar paradas frequentes nos postos.

Tecnologia e Conforto

Dentro do Tera, a Volkswagen caprichou na tecnologia. Todas as versões vêm com um painel digital de 8” e uma tela de multimídia VW Play de 10”. Para os motoristas mais conectados, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de ar-condicionado e volante ajustável. Não dá para esquecer das duas entradas USB-C, essenciais nos dias de hoje.

As versões mais completas oferecem ainda recursos incríveis, como câmera de ré, ar-condicionado digital e faróis full LED. Você, que já passou por ruas mal iluminadas, sabe como isso faz a diferença, né? Também tem controle de cruzeiro adaptativo, que é uma mão na roda em longas viagens, e bancos em couro sintético, trazendo um pouco de sofisticação.

Segurança em Primeiro Lugar

Na questão de segurança, o Tera leva a sério! Todas as versões têm seis airbags, freios a disco nas quatro rodas e assistente de partida em rampa. Um recurso que facilita muito, principalmente em subidas. Porém, a frenagem autônoma de emergência, que é um item de segurança muito relevante, só vem de série nas versões High e Outfit. Nas versões Trend e Comfort, é opcional, enquanto no Brasil, vem padrão em todas as versões.

Preços e Garantia

Enquanto a Volkswagen ainda não anunciou os preços oficiais, as concessionárias na Argentina apontam que eles variam entre 30,5 e 38,5 milhões de pesos, o que daria em torno de R$ 125 mil a R$ 158 mil. Uma garantia de três anos ou 100 mil km traz um conforto extra para quem pensa em adquirir. No Brasil, o preço começa em R$ 105.890 e pode chegar a R$ 141.890, sempre ocupando o espaço entre o Polo e o Nivus.

Ao olhar para tudo isso, dá para perceber que o Tera tem tudo para brilhar, seja nas ruas do Brasil ou nas estradas argentinas!