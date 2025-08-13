Chevrolet oferece desconto de R$ 39.000 na S10 LTZ para CNPJ

A Chevrolet S10 LTZ continua a ser uma opção excelente para empresas e produtores rurais, especialmente agora com uma promoção imperdível que vai até o final de agosto. E o melhor: os preços permaneceram os mesmos de julho, de acordo com o portal Fipe Carros. Essa versão intermediária é um verdadeiro custo-benefício, oferecendo muitos recursos, embora fique um pouco atrás da topo de linha High Country.

Uma das características mais legais da S10 é sua capacidade de carga. Com mais de 1 tonelada, ela se adapta tanto para o trabalho quanto para o tempo livre, o que é super prático. Tem um interior confortável e consegue levar até cinco passageiros. E atenção, empresas e produtores rurais podem tirar proveito de um desconto significativo nesta promoção.

Falando em preços, a versão CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT tem um preço sugerido de R$ 324.790, mas, com a promoção, quem se enquadra paga só R$ 285.790 – uma economia de R$ 39.000! Esses dados foram confirmados pelo portal Fipe Carros através da concessionária Guiautos.

Debruçando sob o capô, a S10 LTZ vem com o motor 2.8 turbodiesel, o mesmo que equipa a linha toda da picape. Recentemente, esse motor foi aprimorado e agora entrega 207 cv de potência, perfeito para quem precisa de força em diversas situações. Com uma transmissão automática de oito marchas, a picape proporciona um torque robusto de 52 kgfm.

Além da potência, a S10 oferece um bom desempenho na estrada. Para você que gosta de aceleração, a versão automática vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. E, claro, ninguém quer ficar parado em trânsito, então a média de consumo dela é de 8,9 km/l na cidade e 12 km/l na estrada.

Do ponto de vista de segurança e conforto, a Chevrolet S10 LTZ vem bem equipada. São seis airbags (frontais, laterais e de cortina), além de freios ABS com EBD, controle de tração e estabilidade, assistência de frenagem de emergência, e até sensor de pressão dos pneus. Não podemos esquecer da central multimídia MyLink, que traz uma tela sensível ao toque de 11 polegadas, GPS integrado e espelhamento com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto.

No primeiro semestre de 2025, a Chevrolet S10 vendeu 13.783 unidades. Apesar de ser um número interessante, ainda ficou atrás de concorrentes como a Toyota Hilux, que liderou com 23.152 unidades, e a Ford Ranger, que emplacou 15.976.

Agora, para quem está de olho na S10 LTZ com o CNPJ em agosto de 2025, aqui estão os preços:

Chevrolet S10 LTZ para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço Geral Preço para CNPJ Descontos CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT R$ 324.790,00 R$ 285.790,00 R$ 39.000,00

E aí, gostou das novidades? A S10 LTZ realmente continua um excelente investimento!