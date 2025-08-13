Fiat Argo Drive 1.3 CVT com desconto de R$ 24.545 para PcD

O Fiat Argo Drive 1.3 CVT FLEX, modelo 2025/2026 na elegante cor Preto Vulcano, está em promoção e é uma ótima opção para quem busca um carro com mais acessibilidade. Essa oferta é válida exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD) até 20 de agosto de 2025. O carro possui isenção proporcional de ICMS e IPI integral, o que o torna ainda mais interessante para essa categoria.

Recentemente, a Fiat anunciou um desconto que superou o da promoção de julho. Mesmo com um leve aumento de R$ 1.000 no preço para o público geral, o valor final para PCD ficou ainda melhor. Para se ter uma ideia, por meio de vendas diretas, quem se enquadra nos requisitos pode levar o Argo por R$ 80.445 — um desconto total de R$ 24.545! Esses dados foram confirmados por fontes confiáveis como o site oficial da Fiat e também pelo portal Fipe Carros.

Segundo a Fenabrave, o Fiat Argo tem se destacado nas vendas, com 54.435 unidades comercializadas nos primeiros sete meses de 2025. Isso garantiu ao modelo a terceira posição entre os mais vendidos, perdendo apenas para o Volkswagen Polo e o Volkswagen T-Cross. É fácil entender por que ele tem se saído tão bem nas vendas.

A motorização do Argo é robusta: com um motor 1.3 flex de quatro cilindros, você tem até 107 cv de potência e 13,6 kgfm de torque. Ele é equipado com um câmbio automático CVT, que muitos motoristas apreciam pela suavidade e agilidade nas trocas de marcha. E o melhor, o Argo é fabricado no Polo Automotivo da Stellantis em Betim (MG) e está disponível em vários países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, e Colômbia.

No que diz respeito à tecnologia a bordo, o Fiat Argo Drive 1.3 AT 2026 não decepciona. Ele vem com uma central multimídia Uconnect de 7 polegadas touchscreen, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para a galera que usa muito o smartphone, ter Bluetooth e duas entradas USB faz toda a diferença. Além disso, o modelo conta com ar-condicionado, direção elétrica, e faróis Full LED, que são um charme e garantem mais segurança nas estradas.

Esse hatch também é bem completo em termos de segurança: possui cintos de segurança traseiros de 3 pontos, controle eletrônico de tração e estabilidade, e sistema Isofix para cadeirinhas infantis. Pense em um dia ensolarado, você pegando a estrada, com a família e os amigos, e sabendo que cada um viaja seguro e confortável.

É, sem dúvida, um carro que tem muito a oferecer e que pode ser uma excelente escolha na hora de renovar a garagem.