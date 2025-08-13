Toyota investe em motores a combustão para híbridos e elétricos

A Toyota acredita que o motor a combustão interna ainda terá seu espaço, mesmo com a onda crescente dos veículos elétricos. A gigante japonesa reafirma sua aposta nessa tecnologia, que já faz parte de sua história por várias décadas. Para os fãs de carros, isso é uma boa notícia!

A nova linha de motores térmicos da Toyota será versátil. Eles vão equipar desde híbridos até modelos a hidrogênio, e até mesmo veículos elétricos de autonomia estendida. Essa abordagem diversificada é um reflexo da experiência da marca com sistemas híbridos, algo que eles dominam há anos. Quase tudo que a Toyota lança, tem uma pitada de preocupação ambiental.

Em uma conversa batida com o pessoal da Automotive News, o Andrea Carlucci, que é vice-presidente da divisão de estratégia de produtos e marketing da Toyota Europa, destacou que a ideia é otimizar o novo motor para as mais diferentes aplicações. "Estamos moldando isso para tudo, seja um híbrido, um plug-in ou um elétrico que usa o motor a combustão apenas como gerador", explicou. E isso demonstra que a marca está realmente pensando fora da caixa!

Os motores de quatro cilindros estão vindo com novidades! Teremos versões aspiradas e turbinadas, além de um 2.0 turbo. Para trazer tudo isso à vida, a Toyota fez parceria com a Subaru e a Mazda. Esses propulsores são menores e mais leves, e podem funcionar com gasolina, biocombustíveis, hidrogênio e até combustíveis sintéticos. Imagine um carro que pode ser abastecido de várias maneiras, dependendo da sua necessidade!

Agora, falando dos elétricos de autonomia estendida, uma curiosidade: o motor não vai mover as rodas, mas vai funcionar como um gerador. Ele sempre vai operar na faixa ideal, garantindo eficiência máxima enquanto você curte a estrada. Essa configuração já é vista em modelos como o BMW i3 REX e o Nissan com tecnologia e-Power. E a Toyota já confirmou que isso vai aparecer no SUV Highlander e na minivan Sienna, que são vendidos na China.

A montadora japonesa também quer melhorar ainda mais a eficiência térmica. Eles atingiram 41% em 2018 e agora buscam um novo marco. Além disso, estão de olho nos híbridos plug-in com autonomia elétrica de 100 km, visto como um divisor de águas na tecnologia. E não é só isso: o motor 2.0 turbo deve ganhar uma versão superpotente, capaz de gerar até 600 cv para os modelos da Gazoo Racing. É emoção na certa!

Enquanto isso, a Toyota está pensando em plataformas que sejam nativas para elétricos, mas que também possam receber motores híbridos. É uma prática já adotada por marcas como Tesla e Volkswagen, que buscam maximizar a eficiência e a versatilidade.

O que realmente diferencia a visão da Toyota é sua defesa da diversidade de propulsão. De acordo com Carlucci, não vale a pena forçar a venda de elétricos em mercados onde a demanda não existe. Essa abordagem pragmática é algo que qualquer apaixonado por carros pode respeitar, afinal, cada motorista tem suas próprias preferências e necessidades na hora de escolher seu carro.

Com todas essas inovações e a confiança na diversidade de motorização, a Toyota certamente seguirá na liderança, enquanto os entusiastas de carros continuam a desfrutar do que há de melhor em cada tipo de propulsão.