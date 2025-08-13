SBT Pará estabelece parceria com o Grupo Norte para inovação

Nesta terça-feira, 12 de setembro, o SBT Pará anunciou uma nova parceria com o Grupo Norte, um dos principais conglomerados de comunicação do Brasil, que opera com mais de 19 emissoras afiliadas. O acordo busca impulsionar a operação da emissora no estado do Pará por meio de investimentos significativos em diversas áreas.

O projeto traz várias melhorias previstas, incluindo:

Reposicionamento da marca , com uma nova identidade visual.

, com uma nova identidade visual. Atualização tecnológica , garantindo que a qualidade das transmissões e das produções seja elevada.

, garantindo que a qualidade das transmissões e das produções seja elevada. Novos formatos de programação , com foco em conteúdos regionais, incluindo novidades que são exclusivas para a audiência local.

, com foco em conteúdos regionais, incluindo novidades que são exclusivas para a audiência local. Ações comerciais específicas para aumentar a competitividade no mercado jurídico da região.

A intenção da nova parceria é integrar tecnologia avançada com a valorização da cultura e das tradições paraenses. Assim, pretende-se fortalecer o laço com a audiência e aumentar o alcance da programação.

A aliança foi selada com a presença do presidente do Grupo Norte, Sérgio Bringel, e do diretor executivo nacional, Elton Bittencourt, além de Daniel Abravanel, diretor do SBT. Em um comunicado oficial, a emissora enfatizou que o Grupo Norte, a partir de agora, será um parceiro investidor, focando na modernização da infraestrutura e na criação de conteúdo.

O SBT destaca que os investimentos serão direcionados ao fortalecimento da presença da emissora no estado, além de alavancar a parte comercial e aprimorar a programação. A expectativa é que, com essas mudanças, o SBT Pará se torne um exemplo de inovação e competitividade, se consagrando como uma referência em jornalismo, entretenimento e na cobertura de eventos da região.