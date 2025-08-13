Chevrolet reduz preço do Tracker Premier 2026 em R$ 43.300 para PcD

O Chevrolet Tracker Premier 2026 acaba de desembarcar no Brasil, trazendo um visual renovado que dá um frescor ao SUV. As mudanças começam pela frente, que agora tem um toque mais ousado, além de novas cores e equipamentos que prometem agradar. Para aqueles que têm algum tipo de deficiência e estão em busca de um carro, a Chevrolet oferece uma opção com isenção total do IPI, o que dá uma ajudinha na hora de investir em um zero quilômetro.

Produzido lá na fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo, o Tracker 2026 mantém suas dimensões: 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. Já a distância entre os eixos segue em 2,57 m, garantindo um porta-malas que oferece 393 litros. Perfeito pra quem gosta de estar sempre na estrada com a família ou amigos, né?

Agora, falando em preços, a versão Premier 1.2 Turbo AT sai por R$ 189.590 para o público geral. Mas para o pessoal PcD, a conta fica mais leve: apenas R$ 146.290 — uma economia de R$ 43.300!

Atualizações Internas que Fazem a Diferença

O interior do Tracker ganhou um upgrade interessante. Entre as novidades, está a central multimídia de 11 polegadas, que se integra a um painel digital de 8 polegadas, tudo posicionado de forma a facilitar a vida do motorista. E o que é mais legal? A conectividade com Android Auto e Apple CarPlay continua sem aqueles fios chatos, e temos também os serviços de assistência da OnStar.

Outra novidade que vale a pena mencionar são os materiais macios ao toque e os detalhes que deixaram o console central mais alto e prático. O teto solar agora vem de série nas versões mais completas, como a Premier e a RS.

O Que Tem Sob o Capô?

Debruçando sobre o motor, o Tracker segue equipado com o motor 1.2 turbo flex de três cilindros, que entrega respeitáveis 141 cavalos e 22,9 kgfm de torque. A transmissão continua sendo automática de seis marchas, proporcionando aquela aceleração até 100 km/h em apenas 9,7 segundos. Se você é como eu e adora sentir o carro responder ao tocar no acelerador, isso é música para os ouvidos.

A Direção e a Suspensão Melhoradas

A direção elétrica recebeu ajustes que tornam a condução do Tracker ainda mais divertida. Com um foco em estabilidade e precisão, a experiência ao volante ficou mais suave. A suspensão e os pneus também foram otimizados para reduzir o ruído e oferecer respostas mais precisas. Ah, e a corrente de comando é lubrificada a óleo, agora com uma borracha de material novo que promete mais durabilidade.

No fim das contas, o Tracker 2026 parece que chegou pra competir de igual pra igual no segmento, com recursos que atraem não só o olhar mas também a carteira. Ideal para quem gosta de um carro que te acompanha em grandes aventuras ou em pequenas escapadas do dia a dia.