Volkswagen T-Cross Extreme tem desconto de R$ 30.801 para PcD

O Volkswagen T-Cross Extreme é o grande destaque da linha de SUVs aqui no Brasil. Ele se consolidou como a versão mais completa do modelo e se diferencia com um visual aventureiro e toques exclusivos que atraem qualquer apaixonado por carros. Em julho, essa versão foi disponibilizada para vendas diretas, especialmente voltadas ao público PcD, garantindo isenção total de IPI e um bônus de fábrica. Segundo o site Fipe Carros, os preços permaneceram estáveis durante esse período.

E aqui vai uma boa notícia: o T-Cross Extreme 250 TSI custa R$ 191.990 na tabela. Porém, durante a promoção, quem atende aos critérios PcD consegue adquirir por R$ 161.188,63. Isso é um descontão de R$ 30.801,37. Os valores foram checados com a concessionária Norpave, então fica a dica para quem está pensando na troca.

A versão Extreme 250 TSI é uma escolha muito atrativa, já que seu preço final é mais acessível do que as versões Highline, que giram em torno de R$ 187.490, e fica ali perto do modelo de entrada 200 TSI, que sai por R$ 154.990. E olha que um dos grandes atrativos desse SUV é o porta-malas, com capacidade para 373 litros. Útil, não é mesmo?

A linha 2026 trouxe algumas atualizações legais, como a central multimídia que agora conta com 15 aplicativos. Ela também permite conexão com a internet e recursos práticos, como travar e destravar o carro à distância, localizar o veículo em tempo real, acionar a buzina e acender os piscas. Essa praticidade toda pode ser uma mão na roda, especialmente para quem costuma deixar o carro em lugares grandes e movimentados.

Seguindo a performance, o Volkswagen T-Cross é, segundo a Fenabrave, o SUV mais vendido do Brasil, acumulando 53.554 unidades emplacadas nos primeiros sete meses de 2025. Isso mostra que a galera realmente adora o T-Cross. O Hyundai Creta, por sinal, está em segundo lugar, com 39.038 vendas, seguido pelo Toyota Corolla Cross com 36.957.

Sob o capô, o T-Cross Extreme 250 TSI não decepciona. Seu motor entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque, com um propulsor 1.4 turbo flex de quatro cilindros — uma motorização que está presente apenas nesta versão e na Highline. A combinação com a transmissão automática de seis velocidades promete uma experiência ao volante de tirar o fôlego! Para quem realmente gosta de dirigir, isso faz toda a diferença na hora do passeio.

Se você vai a lugares mais longos, é um prato cheio!