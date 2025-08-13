Notícias

Série sobre Nelson Rodrigues espera aprovação da Globo

George Moura e Sergio Goldenberg. Foto: Divulgação/Globo
Após a exibição de “Guerreiros do Sol” na plataforma de streaming da Globo, a emissora está avaliando a produção de um novo projeto chamado “Paraíso Perdido”. Esta série é baseada em quatro obras do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues e é assinada por George Moura e Sergio Goldenberg.

Finalizada em 2021, a série tem 50 capítulos e reúne personagens de diferentes peças de Nelson, como “A Mulher Sem Pecado”, “Bonitinha, mas Ordinária”, “Perdoa-me por Me Traíres” e “Os Sete Gatinhos”. A trama cria uma narrativa que se desenrola em um contexto contemporâneo, abordando temas que continuam relevantes.

George Moura, um dos criadores, descreve a série como um melodrama que captura a essência da obra de Nelson Rodrigues, que é conhecida por explorar a complexidade da alma humana através de tragédias e desejos intensos.

De acordo com a equipe envolvida, “Paraíso Perdido” trará elementos característicos da escrita de Rodrigues, como paixões fortes, conflitos familiares e dilemas morais, apresentados em um formato mais atual e serializado. O projeto ainda aguarda a aprovação final da Globo para iniciar a produção, mas já gera expectativas, incluindo a possibilidade da atriz Marina Ruy Barbosa interpretar uma das protagonistas.

Moura e Goldenberg são considerados uma das duplas mais renomadas da teledramaturgia brasileira, com uma trajetória marcada por sucessos, como:

– “O Canto da Sereia” (2013)
– “Amores Roubados” (2014)
– “O Rebu” (remake de 2014)
– “Onde Nascem os Fortes” (2018)
– “Onde Está Meu Coração” (2021)
– “Guerreiros do Sol” (2025)

Com “Paraíso Perdido”, George Moura e Sergio Goldenberg buscam mais uma vez unir a profundidade da dramaturgia clássica com as novas linguagens das produções de streaming, trazendo um olhar contemporâneo para as obras de Nelson Rodrigues.

