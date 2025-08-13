Preço, especificações e itens de série – Fipe Carros

O BYD King GS 2026 chegou para agitar o mercado de sedãs no Brasil, sendo a configuração mais completa da linha. Com preço sugerido de R$ 175.990, o modelo trouxe uma redução de R$ 15.910 em relação ao anterior, que custava R$ 191.900. Embora tenha mantido o visual, ele precisou ajustar seu motor para atender às novas normas do Proconve L8.

Agora, o motor 1.5 aspirado entrega até 98 cv, uma queda em relação aos 110 cv da versão anterior. O torque também sofreu uma leve redução, indo de 13,5 kgfm para 12,5 kgfm. Mas calma! A potência combinada, que inclui o motor elétrico, continua na casa dos 235 cv.

A bateria, que muitos já conhecem, é a Blade de 18,3 kWh. Para quem curte um pouco de emoção ao volante, o sedã alcança até 185 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos. E se você precisa de espaço, o porta-malas é bem generoso, com 450 litros!

De acordo com a Fenabrave, o BYD King vendeu 6.257 unidades no primeiro semestre de 2025. Mas não pense que ele está sozinho nessa corrida; o Toyota Corolla lidera com 18.399 unidades, seguido pelo Nissan Sentra, que emplacou 2.515.

Itens de série do BYD King GS 2026

Agora vamos ao que realmente encanta quem ama tecnologia e conforto. O BYD King GS 2026 vem recheado de itens bacanas! A função de descarga do veículo (V2L) é um destaque, permitindo que você use a bateria do carro para carregar outros dispositivos. Além disso, ele traz luz central dianteira contínua e um ajuste elétrico do banco do passageiro em quatro direções. Já pensou em dirigir com uma iluminação interna ambiente multicolorida? É isso mesmo!

No quesito entretenimento, você conta com um sistema de som de oito alto-falantes e um ar-condicionado de duas zonas, que ainda possui saída para os passageiros traseiros. Para quem gosta de tecnologia, o painel digital de 8,8″ e a central multimídia flutuante e giratória de 12,8″ com GPS são um verdadeiro deleite. E claro, não faltam as conectividades com Android Auto e Apple CarPlay.

A segurança também é prioridade: o sedã conta com seis airbags, câmera 360 graus e todas aquelas tecnologias que ajudam a prevenir acidentes, como controle de tração e estabilidade.

Ficha técnica do BYD King GS 2026

Vamos dar uma olhada mais de perto na ficha técnica dele:

Característica Especificação Motor 1.5 Câmbio Automático Tração Dianteira Potência Combinada 235 cv Potência (combustão) 98 cv a 6.000 rpm (E) Torque (combustão) 12,5 kgfm a 4.500 rpm (E) Potência (elétrico) 197 cv Torque (elétrico) 33,14 kgfm Velocidade Máxima 185 km/h 0–100 km/h 7,3 s Consumo Cidade 44,2 km/l (E) Consumo Estrada 36,7 km/l (E) Autonomia 1.200 km Comprimento 4.780 mm Largura 1.837 mm Altura 1.494 mm Entre-eixos 2.718 mm Capacidade do Tanque 48 litros Capacidade da Bateria 18,3 kWh Porta-malas 450 litros Rodas e Pneus Liga leve, 215/55 R17 Garantia Total 72 meses Garantia da Bateria 96 meses

Com toda essa tecnologia e conforto, o BYD King GS 2026 promete ser um sério concorrente para os apaixonados por sedãs. A combinação de desempenho, estilo e itens de série o coloca em destaque, não acham?