Fiat Cronos atinge 250 mil unidades vendidas no Brasil

O Fiat Cronos se firmou como o único sedã da marca no Brasil desde que o Grand Siena deu adeus. Com impressionantes 250 mil unidades vendidas desde seu lançamento, o modelo é produzido no Polo Automotivo de Ferreyra, na Argentina, e também segue firme nas exportações para Argentina e Paraguai. No primeiro semestre de 2025, ele foi o sedã mais vendido da categoria na América do Sul, superando rivais como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus.

Chegando às concessionárias em 2018, o Cronos veio para ocupar o espaço deixado pelo Grand Siena, trazendo mais espaço interno e um nível de equipamentos que agradou a muitos. Inicialmente, o carro oferecia motores 1.3 Firefly com câmbio manual e uma opção automatizada. Para quem busca mais potência, havia também o motor 1.8 E.torQ, disponível nas versões manual e automática de seis marchas. As versões iniciais eram chamadas Drive e Precision, mas com o tempo, a esportivada HGT também fez sua entrada.

Em 2022, já na linha 2023, o Cronos passou por uma leve reestilização, principalmente na grade dianteira, além de despedir-se do motor 1.8. O motor 1.0 Firefly foi introduzido como novo coração do modelo, e as versões 1.3 receberam uma nova transmissão CVT, substituindo o câmbio automatizado anterior. O portfólio ficou mais rico, com opções como 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 Automático, e Precision 1.3 Automático.

Linha 2026: Mudanças Notáveis

A linha 2026 trouxe uma reestilização significativa, com uma nova grade em blocos tridimensionais, que dá um toque bem mais moderno, além de um para-choque que lembra os modelos europeus da Fiat. Agora, o Cronos está disponível em quatro configurações, começando pela Drive 1.0, que parte de R$ 106.990. Essa versão conta com direção elétrica, central multimídia de 7" com espelhamento sem fio, ar-condicionado manual e sensor de estacionamento traseiro.

Quem opta pela Drive 1.3 MT, que custa R$ 112.490, ganha faróis Full LED, e a Drive 1.3 CVT, por R$ 116.490, traz ainda piloto automático com modo Sport. A versão topo de linha, Precision, sai por R$ 119.000 e só está disponível com motor 1.3 Firefly e câmbio CVT.

A versão Precision não decepciona! É a única com airbags laterais na linha 2026, além de contar com acabamentos inspirados no SUV Pulse. Tem ar-condicionado digital, luzes de cortesia sob os retrovisores, e um banco traseiro bipartido que facilita muito para quem precisa de mais espaço. A maçanetas cromadas e o acendimento automático dos faróis são aquele detalhe que faz a diferença.

Todas as versões possuem central multimídia de 7” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de um acabamento escurecido no interior. E se você precisa de espaço, nada como os 525 litros do porta-malas — um dos maiores do seu segmento!

Em termos de eficiência, o motor 1.0 Firefly pode registrar até 13,4 km/l com gasolina no uso urbano, enquanto o 1.3 fica na casa de 12,6 km/l. Bons números para quem fica preso no dia a dia do trânsito.

Tabela de versões e preços – Fiat Cronos 2026

Versão Motorização Câmbio Preço (R$) Drive 1.0 Flex 1.0 Firefly Manual 106.990 Drive 1.3 MT Flex 1.3 Firefly Manual 112.490 Drive 1.3 CVT Flex 1.3 Firefly CVT 116.490 Precision 1.3 CVT 1.3 Firefly CVT 119.000

O Cronos é definitivamente uma opção que vale a pena considerar, seja para quem dá valor ao espaço ou para quem busca tecnologia e conforto em um sedã compactos.