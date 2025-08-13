Lecar anuncia estreia de novos veículos para 2026

A Lecar é uma montadora brasileira que vem chamando atenção, criada pelo empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis. E a grande novidade é que a entrega dos primeiros veículos está prevista para agosto de 2026. A fábrica, que ainda vai sair do papel, ficará em Sooretama, no Espírito Santo, às margens da BR-101. A proposta para a instalação é bem ambiciosa: um espaço de 90 mil m² dedicado a tecnologia, sustentabilidade e formação profissional, com investimento de cerca de R$ 870 milhões.

Os primeiros modelos da marca vão ser a picape híbrida flex Campo e o SUV 459, ambos em fase de desenvolvimento bem avançada. Eles devem ser oficialmente apresentados no Salão do Automóvel de novembro de 2026. A recepção da novidade já é positiva, com mais de 5 mil pessoas interessadas e 300 concessionárias dispostas a revender os veículos.

A picape Campo se destaca por ser levemente maior do que a Fiat Strada. A ideia é atender bem o agronegócio e o uso em áreas rurais, onde resistência e eficiência são essenciais. Ela combina um motor elétrico da WEG com um motor a combustão flex da Horse, que funciona só como gerador, ou seja, nada de ficar parando para carregar na tomada. O resultado é um conjunto que entrega 165 cv de potência, autonomia de até 1.000 km com apenas 30 litros de etanol, e um consumo médio top de 33,3 km/l.

Com uma caçamba de 1,30 metro e a capacidade de carregar até 650 kg, a Campo também traz um design robusto e moderno. O preço promocional é de R$ 159.300 até o fim de 2025, e já dá para fazer a reserva no site da marca. O desempenho é interessante, acelerando de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos, e o modelo foi apresentado ao público pela primeira vez na Fenasucro & Agrocana, uma feira voltada para bioenergia.

Agora, vamos falar do SUV 459. Inicialmente, ele era um projeto totalmente elétrico, mas foi adaptado para um sistema híbrido flex, conforme as demandas do mercado. O SUV combina um motor 1.0 turbo flex da Horse com um motor elétrico de 163 cv e 26,3 kgfm, também da WEG. Entre os detalhes que chamam atenção, estão os faróis em LED com design inspirado na “onça-pintada”, maçanetas retráteis, rodas diamantadas e lanternas que preenchem toda a traseira.

Assim como a picape, o SUV também será vendido por R$ 159.300, com a opção de reserva mediante 1% do valor. A Lecar garante que 83% das peças utilizadas nos seus veículos serão nacionais e já está trabalhando em um terceiro modelo: o SUV urbano Tático.

Flávio Assis tem como meta colocar o Brasil no mapa mundial em relação ao uso de etanol na mobilidade. Ele acredita que é possível oferecer não só desempenho, mas também sustentabilidade e independência energética. “Se o etanol é bom para o Brasil, também pode ser para o planeta”, ressalta o CEO.