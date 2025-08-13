Carros mais vendidos até 12 de agosto de 2025 – Fipe

O Volkswagen Polo finalmente conquistou a liderança que muitos esperavam. Em agosto, o hatch teve 4.190 unidades emplacadas, superando o Hyundai HB20, que ficou com 4.089. O interessante é que, mesmo começando o mês um pouco devagar, o Polo acelerou e colocou uma boa distância do terceiro colocado, a Fiat Strada, com 4.082 emplacamentos. Uma disputa bem acirrada, não é mesmo?
Na quarta posição, está o Fiat Argo, que registrou 3.361 vendas. Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross toma a frente, com 2.875 unidades, seguido de pertinho pelo Volkswagen T-Cross, com 2.682, e o Hyundai Creta, que ficou com 2.495. É legal notar como a categoria de SUVs está cada vez mais competitiva, refletindo o gosto do brasileiro por veículos altos e espaçosos.
O Fiat Fastback também marcou presença, garantindo a quinta posição entre os SUVs, com 1.854 unidades vendidas. Logo atrás, o Nissan Kicks emplacou 1.816, mostrando que a briga nesse segmento é realmente quente.
Nos hatches compactos, o Fiat Mobi deu a volta por cima no início de agosto, subindo para 2.044 unidades vendidas e deixando o Renault Kwid, que ficou em 1.612, para trás. E quem diria, o Fiat Pulse também está fazendo bonito, com 1.646 unidades, mantendo-se à frente do Volkswagen Tera, que fechou o mês com 1.491 vendas.
Vamos dar uma olhada no ranking completo? É sempre bom ter em mente quais carros estão fazendo sucesso no Brasil e o que isso diz sobre as preferências do nosso povo.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|4.190
|2
|Hyundai HB20
|4.089
|3
|Fiat Strada
|4.082
|4
|Fiat Argo
|3.361
|5
|Toyota Corolla Cross
|2.875
|6
|Volkswagen T-Cross
|2.682
|7
|Hyundai Creta
|2.495
|8
|Fiat Mobi
|2.044
|9
|Volkswagen Saveiro
|1.936
|10
|Fiat Fastback
|1.854
|11
|Nissan Kicks
|1.816
|12
|Volkswagen Nivus
|1.659
|13
|Chevrolet Tracker
|1.657
|14
|Fiat Pulse
|1.646
|15
|Renault Kwid
|1.612
|16
|Chevrolet Onix
|1.497
|17
|Volkswagen Tera
|1.491
|18
|Honda HR-V
|1.429
|19
|Toyota Hilux
|1.427
|20
|Chevrolet Onix Plus
|1.339
|21
|Jeep Compass
|1.283
|22
|Volkswagen Virtus
|1.262
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|1.215
|24
|Fiat Toro
|917
|25
|Ford Ranger
|867
|26
|Chevrolet S10
|835
Esse levantamento, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostra como o mercado automotivo brasileiro está dinâmico e repleto de opções para todos os gostos e bolsos. Se você está pensando em trocar de carro, fica a dica: fique de olho nas tendências para fazer uma boa escolha.