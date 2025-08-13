Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 12 de agosto de 2025 – Fipe

Os carros mais vendidos até dia 12 de agosto de 2025
Crédito da imagem: Real Veiculos Vw Itaguaí, RJ

O Volkswagen Polo finalmente conquistou a liderança que muitos esperavam. Em agosto, o hatch teve 4.190 unidades emplacadas, superando o Hyundai HB20, que ficou com 4.089. O interessante é que, mesmo começando o mês um pouco devagar, o Polo acelerou e colocou uma boa distância do terceiro colocado, a Fiat Strada, com 4.082 emplacamentos. Uma disputa bem acirrada, não é mesmo?

Na quarta posição, está o Fiat Argo, que registrou 3.361 vendas. Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross toma a frente, com 2.875 unidades, seguido de pertinho pelo Volkswagen T-Cross, com 2.682, e o Hyundai Creta, que ficou com 2.495. É legal notar como a categoria de SUVs está cada vez mais competitiva, refletindo o gosto do brasileiro por veículos altos e espaçosos.

O Fiat Fastback também marcou presença, garantindo a quinta posição entre os SUVs, com 1.854 unidades vendidas. Logo atrás, o Nissan Kicks emplacou 1.816, mostrando que a briga nesse segmento é realmente quente.

Nos hatches compactos, o Fiat Mobi deu a volta por cima no início de agosto, subindo para 2.044 unidades vendidas e deixando o Renault Kwid, que ficou em 1.612, para trás. E quem diria, o Fiat Pulse também está fazendo bonito, com 1.646 unidades, mantendo-se à frente do Volkswagen Tera, que fechou o mês com 1.491 vendas.

Vamos dar uma olhada no ranking completo? É sempre bom ter em mente quais carros estão fazendo sucesso no Brasil e o que isso diz sobre as preferências do nosso povo.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo4.190
2Hyundai HB204.089
3Fiat Strada4.082
4Fiat Argo3.361
5Toyota Corolla Cross2.875
6Volkswagen T-Cross2.682
7Hyundai Creta2.495
8Fiat Mobi2.044
9Volkswagen Saveiro1.936
10Fiat Fastback1.854
11Nissan Kicks1.816
12Volkswagen Nivus1.659
13Chevrolet Tracker1.657
14Fiat Pulse1.646
15Renault Kwid1.612
16Chevrolet Onix1.497
17Volkswagen Tera1.491
18Honda HR-V1.429
19Toyota Hilux1.427
20Chevrolet Onix Plus1.339
21Jeep Compass1.283
22Volkswagen Virtus1.262
23Caoa Chery Tiggo 71.215
24Fiat Toro917
25Ford Ranger867
26Chevrolet S10835

Esse levantamento, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostra como o mercado automotivo brasileiro está dinâmico e repleto de opções para todos os gostos e bolsos. Se você está pensando em trocar de carro, fica a dica: fique de olho nas tendências para fazer uma boa escolha.

