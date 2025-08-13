Carros mais vendidos até 12 de agosto de 2025 – Fipe

O Volkswagen Polo finalmente conquistou a liderança que muitos esperavam. Em agosto, o hatch teve 4.190 unidades emplacadas, superando o Hyundai HB20, que ficou com 4.089. O interessante é que, mesmo começando o mês um pouco devagar, o Polo acelerou e colocou uma boa distância do terceiro colocado, a Fiat Strada, com 4.082 emplacamentos. Uma disputa bem acirrada, não é mesmo?

Na quarta posição, está o Fiat Argo, que registrou 3.361 vendas. Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross toma a frente, com 2.875 unidades, seguido de pertinho pelo Volkswagen T-Cross, com 2.682, e o Hyundai Creta, que ficou com 2.495. É legal notar como a categoria de SUVs está cada vez mais competitiva, refletindo o gosto do brasileiro por veículos altos e espaçosos.

O Fiat Fastback também marcou presença, garantindo a quinta posição entre os SUVs, com 1.854 unidades vendidas. Logo atrás, o Nissan Kicks emplacou 1.816, mostrando que a briga nesse segmento é realmente quente.

Nos hatches compactos, o Fiat Mobi deu a volta por cima no início de agosto, subindo para 2.044 unidades vendidas e deixando o Renault Kwid, que ficou em 1.612, para trás. E quem diria, o Fiat Pulse também está fazendo bonito, com 1.646 unidades, mantendo-se à frente do Volkswagen Tera, que fechou o mês com 1.491 vendas.

Vamos dar uma olhada no ranking completo? É sempre bom ter em mente quais carros estão fazendo sucesso no Brasil e o que isso diz sobre as preferências do nosso povo.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 4.190 2 Hyundai HB20 4.089 3 Fiat Strada 4.082 4 Fiat Argo 3.361 5 Toyota Corolla Cross 2.875 6 Volkswagen T-Cross 2.682 7 Hyundai Creta 2.495 8 Fiat Mobi 2.044 9 Volkswagen Saveiro 1.936 10 Fiat Fastback 1.854 11 Nissan Kicks 1.816 12 Volkswagen Nivus 1.659 13 Chevrolet Tracker 1.657 14 Fiat Pulse 1.646 15 Renault Kwid 1.612 16 Chevrolet Onix 1.497 17 Volkswagen Tera 1.491 18 Honda HR-V 1.429 19 Toyota Hilux 1.427 20 Chevrolet Onix Plus 1.339 21 Jeep Compass 1.283 22 Volkswagen Virtus 1.262 23 Caoa Chery Tiggo 7 1.215 24 Fiat Toro 917 25 Ford Ranger 867 26 Chevrolet S10 835

Esse levantamento, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostra como o mercado automotivo brasileiro está dinâmico e repleto de opções para todos os gostos e bolsos. Se você está pensando em trocar de carro, fica a dica: fique de olho nas tendências para fazer uma boa escolha.