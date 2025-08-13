Notícias

Previsão do tempo em Umuarama para quinta-feira, 14

Autor Diogo Sobral
– sol
Previsão do tempo para domingo (10) em Curitiba. (Foto: Getty Images)

Nesta quinta-feira, 14 de setembro, Umuarama terá um dia ensolarado, ideal para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre. As temperaturas oscilarão entre a mínima de 11,6°C e a máxima de 25,5°C, evidenciando uma amplitude considerável e sugerindo que os moradores estejam preparados para variações climáticas, especialmente se saírem pela manhã ou à noite. A umidade relativa do ar ficará em torno de 52%, o que proporcionará uma sensação térmica confortável e ajudará a evitar desconfortos respiratórios.

A previsão indica ventos leves, com rajadas que não devem ultrapassar 10,1 km/h, o que não deverá afetar o clima local. A visibilidade será excelente, atingindo cerca de 10 km, facilitando deslocamentos pela cidade. Além disso, não há previsão de chuvas, garantindo que o dia seja seco e apropriado para quem deseja desfrutar do tempo livre na cidade.

Em relação aos aspectos astronômicos, o sol nascerá às 7h00 e se porá às 18h16, proporcionando um bom período de luz natural. A fase da lua será a minguante, com 75% de iluminação, mas o luar só será visível à noite, não influenciando as condições durante o dia. A ausência de geada e neve também reforça a estabilidade climática típica desta época do ano em Umuarama.

Para o dia seguinte, sexta-feira, 15 de setembro, a previsão é de que o sol continue a predominar, com temperaturas variando entre 11,6°C e 25,9°C. O vento pode aumentar para até 20,9 km/h, mas ainda assim permanecerá em níveis confortáveis. A umidade do ar deve continuar em torno de 52%, mantendo a sensação térmica agradável ao longo do dia.

Assim, o final de semana promete ser perfeito para atividades ao ar livre, sem risco de chuvas ou tempestades.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor