Previsão do tempo em Umuarama para quinta-feira, 14

Nesta quinta-feira, 14 de setembro, Umuarama terá um dia ensolarado, ideal para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre. As temperaturas oscilarão entre a mínima de 11,6°C e a máxima de 25,5°C, evidenciando uma amplitude considerável e sugerindo que os moradores estejam preparados para variações climáticas, especialmente se saírem pela manhã ou à noite. A umidade relativa do ar ficará em torno de 52%, o que proporcionará uma sensação térmica confortável e ajudará a evitar desconfortos respiratórios.

A previsão indica ventos leves, com rajadas que não devem ultrapassar 10,1 km/h, o que não deverá afetar o clima local. A visibilidade será excelente, atingindo cerca de 10 km, facilitando deslocamentos pela cidade. Além disso, não há previsão de chuvas, garantindo que o dia seja seco e apropriado para quem deseja desfrutar do tempo livre na cidade.

Em relação aos aspectos astronômicos, o sol nascerá às 7h00 e se porá às 18h16, proporcionando um bom período de luz natural. A fase da lua será a minguante, com 75% de iluminação, mas o luar só será visível à noite, não influenciando as condições durante o dia. A ausência de geada e neve também reforça a estabilidade climática típica desta época do ano em Umuarama.

Para o dia seguinte, sexta-feira, 15 de setembro, a previsão é de que o sol continue a predominar, com temperaturas variando entre 11,6°C e 25,9°C. O vento pode aumentar para até 20,9 km/h, mas ainda assim permanecerá em níveis confortáveis. A umidade do ar deve continuar em torno de 52%, mantendo a sensação térmica agradável ao longo do dia.

Assim, o final de semana promete ser perfeito para atividades ao ar livre, sem risco de chuvas ou tempestades.