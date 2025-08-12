SBT considera alteração na programação de horários

O programa Casos de Família, apresentado por Christina Rocha, está passando por uma análise cuidadosa na direção do SBT devido à queda em sua audiência. Exibido em todo o Brasil, o programa tem apresentado números abaixo do esperado, o que está gerando preocupação nos bastidores da emissora. Essa baixa audiência não afeta apenas o programa, mas também impactou o Fofocalizando, que vem registrando uma diminuição em sua audiência desde que Casos de Família voltou ao ar.

Fontes internas sugerem que há uma possibilidade concreta de alteração na programação. O SBT está considerando mudar a exibição do Casos de Família para o horário das 17h, a partir do início de setembro. Essa mudança seria feita logo após o término do programa A Caverna Encantada. A intenção é que Casos de Família se torne uma sequência do programa Aqui Agora, criando um bloco de programação que retenha os telespectadores na faixa da tarde.

Durante o evento de lançamento da nova temporada, Christina Rocha expressou otimismo em relação ao futuro do programa. Ela afirmou que a reconquista do público levará tempo e esforço:

"Vamos dar o nosso melhor. Audiência não se reconquista do dia para a noite, mas o público do SBT vai voltar, tenho certeza. E acredito que o Silvio Santos, de onde estiver, está feliz com essa retomada."

As declarações de Christina refletem um clima de confiança, mesmo diante da situação desafiadora. A direção da emissora acredita que a mudança de horário junto com a sinergia com outras atrações pode ajudar a reverter o atual cenário e trazer de volta a relevância que Casos de Família já teve na televisão brasileira.