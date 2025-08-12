Preço, ficha técnica e itens de série no Fipe Carros

Se você está de olho no Honda HR-V Advance 2026, saiba que ele é a versão intermediária da linha, bem abaixo da topo de linha Touring. Apesar de não ser a mais cara, traz uma coleção de equipamentos interessantes e mantém o motor turbo que faz a diferença. Você vai gastar cerca de R$ 199.400 por essa belezura. E para quem curte um SUV compacto, essa linha 2026 chega com um visual renovado e vários recursos novos.

O que é legal é que o conjunto mecânico é o mesmo em todas as versões. Para a Touring, que é a mais chique, o motor é um 1.5 turbo que se adapta às novas normas de eficiência. Ele entrega 177 cv de potência e 24,5 kgfm de torque. E, se você adora dirigir, vai curtir o câmbio automático CVT que simula sete marchas, com aletas atrás do volante para aqueles momentos de “esportividade”!

Agora, falando de consumo, o HR-V 2026 faz 8,1 km/l na cidade com etanol, e 9,1 km/l com gasolina. Na estrada, a coisa melhora: chega a 11,5 km/l e 12,9 km/l, respectivamente. Para quem pega mais estrada, essa diferença pode ser bem vantajosa, não acha?

Itens de série do Honda HR-V Advance 2026

O HR-V Advance 2026 não decepciona nos itens de série. Ele vem com uma ponteira dupla de escapamento que dá aquele charme, rodas de 18 polegadas e até um modo Sport para quem gosta de acelerar um pouco mais. Os faróis de neblina em LED são super úteis para quem pega estrada em dias ruins, e o sensor de estacionamento dianteiro ajuda na hora de estacionar em lugares apertados.

O ar-condicionado digital de duas zonas é um baita conforto, especialmente se você e seu passageiro têm gostos diferentes. E não podemos esquecer do retrovisor interno eletrocrômico, que é ótimo para evitar ofuscamento nas noites mais iluminadas.

Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no dia a dia, como o assistente de descida e o freio de estacionamento eletrônico que tornam sua vida mais prática. E quem já teve que manobrar em marcha a ré vai adorar a câmera de ré e os airbags que garantem uma segurança maior, especialmente em família.

O HR-V também traz o sistema de frenagem automática de emergência, que atua quando você menos espera. O piloto automático adaptativo é um sonho para quem pega muito trânsito. E, se você já fez uma viagem mais longa, sabe como o alerta de saída de faixa com correção no volante pode aliviar a tensão na estrada.

Por fim, ele vem com a liberdade de acesso por chave presencial e uma partida por botão super moderna. Ah, e não se esqueça do carregador de celular por indução, que é a comodidade que todos nós queremos hoje em dia. A central multimídia de 8 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de um painel de instrumentos parcialmente digital que garante as informações com estilo.

Ficha Técnica do Honda HR-V Advance 2026