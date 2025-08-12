GAC lança sistema de alcance estendido inédito na China

O Grupo GAC está pronto para lançar, no dia 19 de agosto, um sistema de autonomia estendida que promete deixar os amantes de carros elétricos bem animados. Chamado de Xingyuan, que significa “fonte estelar”, essa inovação vai estrear junto com a versão EREV do SUV Hyptec HL, um modelo da própria marca Hyptec.

Segundo a GAC, esse novo sistema foi criado para resolver problemas comuns nos EREVs, especialmente quando a bateria está quase na reserva. Coisas como alto consumo de combustível, potência reduzida e até aquele ruído inconveniente que aparece quando menos se espera. A promessa é oferecer um desempenho sólido mesmo quando a energia armazenada está lá embaixo.

O Xingyuan vai contar com um extensor de alcance desenvolvido pela própria GAC, que promete taxas de eficiência de geração e conversão de energia que são destaque no mercado. Isso significa que o carro vai conseguir manter a potência em alta, não importa a situação. Imagina você dirigindo numa estrada sem precisar ficar preocupado se a bateria vai aguentar?

Outro ponto interessante é a nova plataforma de controle de energia, que utiliza Inteligência Artificial. Essa tecnologia é capaz de fazer uma recuperação inteligente e distribuir a energia de forma instantânea, otimizando o desempenho e a eficiência do sistema. Isso é especialmente útil em trajetos urbanos, onde a demanda de energia pode oscilar bastante.

O SUV Hyptec HL foi lançado no dia 12 de abril e vem oferecendo tanto versões elétricas a bateria (BEV) quanto de autonomia estendida (EREV). As entregas da versão 100% elétrica começaram em 28 de abril, enquanto a estreia do modelo EREV vai coincidir com o lançamento do Xingyuan. E, de acordo com a marca, este Hiptec HL EREV terá o maior alcance da categoria, utilizando uma bateria CATL de 60 kWh que consegue chegar a até 350 km no ciclo CLTC.

É sempre bom acompanhar as novidades do mundo automotivo. A GAC já dá sinais de que está crescendo — e bem rápido. Mês passado, a IM Motors, que está ligada à SAIC Motor, apresentou o Hengxing, com uma bateria de 66 kWh que pode alcançar até 450 km. Enquanto isso, a Xpeng confirmou que seu novo X9 MPV também vai chegar com autonomia de 450 km na versão EREV.

Além do Hyptec HL, documentos da indústria mostram que a GAC está de olho em expandir sua linha e já registrou versões de autonomia estendida para o sedã A8 e o SUV Aion V. Afinal, o mercado de elétricos está aquecido e marcas como a Tesla estão sempre elevando o jogo — a autonomia dos Model 3 e Model Y, por exemplo, já chega a impressionantes 830 km.

Temos muito o que esperar desse novo sistema e dos modelos que estão por vir. Afinal, na estrada, cada detalhe conta!