Onix e Onix Plus 2026 começam em R$ 99.990 com isenção do IPI

A Chevrolet acaba de lançar a linha 2026 do Onix e Onix Plus, e olha, essa é a primeira reestilização desde que a atual geração apareceu nas ruas em 2019. As mudanças são bem visíveis, começando pela parte de fora. O Onix agora tem um para-choque com novo design, uma grade repaginada e, nas versões mais caras, faróis full-LED que dão um visual mais arrojado. E sabe aquele momento chato em que você raspa o carro em alguma lombada? Com a melhoria no ângulo de ataque do para-choque, isso acontece com menos frequência. Na traseira, as lanternas também ganharam um novo grafismo, deixando o carro ainda mais estiloso.

Por dentro, as atualizações não ficam atrás. O painel de instrumentos agora é digital, com 8 polegadas de tecnologia, e a central multimídia é uma tela grande de 11 polegadas, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ah, e tem Wi-Fi nativo! Para quem passa muito tempo no carro, a nova espuma dos bancos da frente e o suporte lombar são um detalhe que fará diferença nas viagens longas. Além disso, o carro vem com chave presencial, ar-condicionado mais eficiente e um novo ajuste para volante e bancos, o que agrada bastante na hora de encontrar a posição ideal.

Uma coisa que todos nós sabemos é que o preço de um carro pode variar dependendo de diversas questões. E o programa “Carro Sustentável” do Governo Federal teve impacto aqui, viu? Apenas o Onix 1.0 turbo manual se encaixa nas regras do IPI Verde, que isenta veículos nacionais com baixa emissão de poluentes. Para isso, a GM fez uma leve redução na potência do motor turbo, de 116 para 115,5 cv, mantendo o torque. Essa mudança fez o preço inicial cair para R$ 99.990.

Por outro lado, as outras versões continuam com a tabela de preços normal. Assim, o Onix hatch pode chegar até R$ 130.190 na versão RS turbo AT, enquanto o Onix Plus varia de R$ 106.790 a R$ 136.490 na versão Premier. Apesar dessa pequena alteração na potência, o desempenho continua muito bom: o 1.0 turbo manual vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos e pode chegar até 17,7 km/l na estrada.

O conjunto mecânico também não decepcionará. Você ainda pode escolher entre o motor 1.0 aspirado de 82 cv ou o 1.0 turbo com 115 cv, ambos com opções de câmbio manual ou automático de seis marchas. A grande sacada aqui é que o motor turbo agora conta com injeção direta e torque disponível em rotações mais baixas, ideal para o dia a dia nas cidades. E claro, a suspensão foi ajustada para maior conforto, mas sem deixar de lado a estabilidade.

Uma melhoria técnica que vale destacar é a correia dentada, que agora é feita de um material mais resistente e vem com garantia de cinco anos para os novos modelos, desde que você use o sistema OnStar.

E para quem se preocupa com espaço, o Onix hatch mantém 275 litros de porta-malas, enquanto o Onix Plus oferece generosos 469 litros. Isso significa que, mesmo com as melhorias e inovações, a Chevrolet conseguiu preservar a robustez e o espaço úteis que todos nós apreciamos.

No fim das contas, essas novidades mostram que a Chevrolet está atenta ao que os motoristas precisam e quer manter o Onix competitivo no mercado. Afinal, dirigir um carro que combina tecnologia, conforto e um bom preço é sempre uma escolha inteligente!