Tesla apresenta Model 3+ na China com autonomia de 830 km

A Tesla não para e acaba de lançar o Model 3+, uma nova versão Long Range com tração traseira que promete dar um show nas estradas. Já dá pra fazer o pedido pelo site da marca na China. E você não vai acreditar, mas essa belezura tem uma autonomia impressionante de até 830 km!

De acordo com o que saiu do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o Model 3+ vem equipado com uma super bateria NMC ternária de 78,4 kWh, que é fornecida pela LG. Você pode escolher entre duas opções de autonomia: 830 km ou 800 km, dependendo da configuração que pegar. Uma boa notícia é que esse modelo ficou isento do imposto de compra para veículos elétricos na China, o que sempre ajuda na hora de decidir.

Agora, uma das melhores partes: o Model 3+ é rapidinho! Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,2 segundos, um bom salto em relação aos 6,1 segundos da versão standard. Além disso, ele chega a uma velocidade máxima de 200 km/h, o que é bem emocionante, não acha? O motor elétrico traseiro tem 225 kW (302 cv), um aumento em comparação ao motor do modelo básico, que tem 194 kW (263 cv). Agora, pra quem adora aceleração, essa diferença vai ser sentida.

E as medidas? O carro mantém a mesma estrutura do Model 3 que todos nós já conhecemos: 4,72 m de comprimento, 1,85 m de largura e 1,44 m de altura. O entre-eixos é de 2,88 m e o peso é de 1.760 kg. Os pneus variam entre 235/45R18 ou 235/40R19, o que dá um bom suporte nas curvas. Vale comentar que o mercado chinês está avançando, com novos modelos como a MG4 que vem com baterias semi-sólidas.

Se você está pensando em preço, na China, a versão básica do Model 3+ sai por 269.500 yuan, ou cerca de US$ 37.950. E tem mais: a Tesla está fazendo uma promoção com subsídio de 8.000 yuan em seguro, um valor equivalente para pintura, além de oferecer financiamento sem juros por até cinco anos. Isso sem contar as vantagens de carregamento e a transferência gratuita do pacote de direção inteligente.

Por falar em atualizações, a Tesla não parou apenas no Model 3+. Eles atualizaram também a versão Performance do Model 3, que agora alcança 647 km de autonomia — um pequeno upgrade em relação aos 623 km que tinha antes. E o preço continua na faixa de 339.500 yuan (cerca de US$ 47.850). Afinal, se o Elon Musk não achar uma forma de ganhar mais 29 bilhões de dólares por mês, alguém vai ter que pagar as contas!