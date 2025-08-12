Sorteio de terça-feira oferece prêmio de R$ 40 milhões

Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões nesta terça-feira

Nesta terça-feira, dia 11 de agosto, a Mega-Sena realizará o sorteio do concurso 2.900, com um prêmio acumulado de R$ 40 milhões. Os apostadores têm até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) para registrarem suas apostas, que podem ser feitas em casas lotéricas ou através do site da Caixa Econômica Federal.

Para participar, é necessário escolher seis números. A aposta mínima custa R$ 6. Além dos pontos de venda físicos, quem optar por fazer a aposta online precisa ter mais de 18 anos, ter um cadastro no site da Caixa e um cartão de crédito válido para o pagamento.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, às 20h. A probabilidade de ganhar o prêmio principal com a aposta mínima é de 1 em 50.063.860. Para aqueles que desejam aumentar as chances, é possível apostar até 15 números, o que custa R$ 22.522,50 e eleva as chances de ganhar para 1 em 10.003.

Para apostar pela internet, o jogador deve acessar o site oficial da Caixa, escolher os números e realizar o pagamento. A confirmação da aposta é imediata, facilitando o processo para quem prefere a modalidade online.

Lembre-se de que participar da Mega-Sena pode ser uma forma de sonhar com um futuro melhor, mas é sempre importante jogar com responsabilidade e consciência.