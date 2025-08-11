Rottas apresenta novo bairro planejado em PG; confira a localização

A Rottas Construtora anunciou um grande projeto urbanístico em Ponta Grossa, chamado Amplo Park, que será desenvolvido no bairro Chapada. Este novo bairro é considerado o maior empreendimento da construtora na cidade e promete trazer diversas melhorias para a região, visando um urbanismo organizado e a qualidade de vida dos moradores.

Para criar expectativa em relação ao lançamento, a construtora realizou uma campanha de marketing. Uma caixa misteriosa foi deixada na área do Lago de Olarias, gerando curiosidade entre a população e movimentando as redes sociais.

De acordo com Felipe Silveira, diretor comercial e de marketing da Rottas, o objetivo do Amplo Park é oferecer um bairro completo, planejado especialmente para famílias. Ele destaca que o projeto incluirá espaços bem planejados, áreas verdes e infraestrutura de qualidade.

Mais informações sobre o progresso do empreendimento devem ser divulgadas nas próximas semanas.

A Rottas Construtora atua há 15 anos e possui experiência em projetos tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. A empresa já lançou mais de 7,2 mil unidades habitacionais e realiza obras em uma área total de 493 mil m². Atualmente, a Rottas está entre as cem maiores construtoras do país, segundo dados do ranking da INTEC, e oferece cinco linhas de produtos diferentes para atender a diversas demandas do mercado.