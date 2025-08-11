Resultado da Quina 6797: prêmio de R$ 600 mil hoje

Sorteio da Quina e Lotofácil Nesta Segunda-feira

Nesta segunda-feira, 11 de setembro, acontece o sorteio do concurso 6797 da Quina. O prêmio está estimado em R$ 600 mil. Essa quantia é resultado do último sorteio, onde um ganhador levou para casa R$ 9,7 milhões ao acertar todas as cinco dezenas.

Além da Quina, a Caixa Econômica Federal também realizará o sorteio da Lotofácil, que apresenta um prêmio estimado de R$ 1,8 milhão. Os interessados podem acompanhar os resultados ao vivo no canal do YouTube da Caixa a partir das 20h.

Últimos Resultados da Quina

Os últimos resultados da Quina mostram as seguintes informações:

Quina 6796 (09/08/2025) : Números sorteados – 01, 15, 39, 69, 10. Um ganhador, prêmio de R$ 9,7 milhões.

: Números sorteados – 01, 15, 39, 69, 10. Um ganhador, prêmio de R$ 9,7 milhões. Quina 6795 (08/08/2025) : Números sorteados – 62, 03, 76, 17, 37. Sem ganhadores, prêmio acumulou.

: Números sorteados – 62, 03, 76, 17, 37. Sem ganhadores, prêmio acumulou. Quina 6794 (07/08/2025) : Números sorteados – 24, 71, 30, 01, 62. Sem ganhadores, prêmio acumulou.

: Números sorteados – 24, 71, 30, 01, 62. Sem ganhadores, prêmio acumulou. Quina 6793 (06/08/2025) : Números sorteados – 30, 38, 29, 73, 39. Sem ganhadores, prêmio acumulou.

: Números sorteados – 30, 38, 29, 73, 39. Sem ganhadores, prêmio acumulou. Quina 6792 (05/08/2025): Números sorteados – 16, 62, 68, 43, 42. Sem ganhadores, prêmio acumulou.

Como Funciona a Quina

A Quina é uma modalidade de loteria gerida pela Caixa Econômica Federal. Para participar, os apostadores escolhem cinco números entre 1 e 80. Os prêmios são distribuidos de acordo com a quantidade de acertos, que podem ser de 2 a 5 números sorteados.

Como Jogar

Para jogar, o participante deve selecionar cinco números, e quanto mais acertos, maior o prêmio. É possível aumentar as chances aposta com mais números.

Dicas para Apostar na Quina

Algumas dicas podem ajudar na hora de fazer suas apostas:

Combinação Equilibrada : Misture números pares e ímpares para diversificar as suas escolhas.

: Misture números pares e ímpares para diversificar as suas escolhas. Análise Estatística : Consulte sites especializados em estatísticas de sorteios para identificar padrões.

: Consulte sites especializados em estatísticas de sorteios para identificar padrões. Surpresinha : A Caixa oferece a opção de gerar apostas aleatórias, eliminando a necessidade de escolher manualmente.

: A Caixa oferece a opção de gerar apostas aleatórias, eliminando a necessidade de escolher manualmente. Bolão : Participar de um bolão pode aumentar suas chances de ganhar com um custo menor por aposta.

: Participar de um bolão pode aumentar suas chances de ganhar com um custo menor por aposta. Desdobramento : Amplie suas combinações favoritas, mas lembre-se que isso pode aumentar o custo.

: Amplie suas combinações favoritas, mas lembre-se que isso pode aumentar o custo. Teimosinha: Aposte na mesma combinação por um tempo para aumentar suas chances de ganhar.

Premiações da Quina

Além do prêmio principal para quem acerta todas as cinco dezenas, a Quina também premia apostadores que acertarem 2, 3 ou 4 números, com valores que crescem conforme o número de acertos.

Fique atento para os resultados e boa sorte a todos os apostadores!