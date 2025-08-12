GWM Tank 500 inicia pré-venda na China

A Great Wall Motor (GWM) lançou a pré-venda do novíssimo Tank 500, um SUV que promete surpreender com suas inovações e desempenho. Os amantes de carros vão adorar saber que o modelo já está disponível para reservas nas versões Hi4-T, ideal para aventuras fora de estrada, e Hi4-Z, feita para quem busca conforto para a família.

E olha só: em apenas duas horas de vendas antecipadas, mais de 7.200 pedidos foram registrados! Para quem estiver na China, os preços começam em 360 mil yuans (cerca de R$ 36 mil) para a versão Hi4-T e vão até 388.800 yuans para a Hi4-Z. Foi um verdadeiro estouro entre os consumidores!

O Tank 500 mantém as proporções do seu antecessor, com impressionantes 5,07 metros de comprimento, 1,93 m de largura, 1,90 m de altura e um entre-eixos de 2,85 m. É bastante espaço para todos, sem dúvidas. Sob o capô, as duas versões compartilham um motor híbrido plug-in: um potente motor a gasolina 2.0 turbo de 245 cv, combinado com motores elétricos.

Na versão Hi4-T, o elétrico entrega 120 kW, com uma bateria de 37,1 kWh, permitindo uma autonomia elétrica respeitável de 110 km. Para quem busca ainda mais potência, a Hi4-Z traz dois motores elétricos que, juntos, somam 455 kW, com uma bateria de 59,05 kWh e um alcance de 201 km apenas no modo elétrico. Imagine poder dar uma escapada no fim de semana só com energia elétrica!

Um dos grandes destaques são as tecnologias embarcadas. O Tank 500 conta com LiDAR de 128 canais, uma novidade que promete facilitar a vida de quem dirige. Esse sistema, fornecido pela Hesai Group, traz um pacote impressionante que inclui três radares de ondas milimétricas, 12 sensores ultrassônicos, 11 câmeras de alta definição e um chip Nvidia Orin-X.

Com essa tecnologia avançada, os recursos incluem condução assistida sem a necessidade de mapas HD, estacionamento com memória e até manobras automáticas. Isso é algo que muitos motoristas sonham, especialmente em cidades movimentadas.

E para quem já conhece a GWM, o Tank representou 19,18% das vendas totais em julho, com impressionantes 20.020 unidades vendidas apenas naquele mês — uma alta de 7,16% em relação ao ano anterior. Sem dúvida, o modelo está fazendo o maior sucesso!