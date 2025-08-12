Carros mais vendidos até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de carros arrancou agosto com tudo e, acredite, as vendas estão pegando fogo! Um dos grandes destaques desse mês é o Hyundai HB20, que emplacou 3.856 unidades apenas nos primeiros 11 dias. Isso dá uma boa vantagem sobre a concorrência. No total, só neste ano, o hatch já vendeu 46.248 unidades. Imagina o HB20 dominando as ruas com esse número todo!

E se você ainda não conhece o Volkswagen Polo, está perdendo uma ótima opção. Ele ficou em segundo lugar, vendendo 3.676 unidades. E pasmem, isso tudo mesmo com o novo Tera no pedaço! Quase 80% dessas vendas são da versão Tracker, bem mais acessível, por menos de R$ 85 mil. Não é à toa que continua firme no ranking!

Na terceira posição, temos a poderosa Fiat Strada, que emplacou 3.630 unidades. Olha só a disputa: ela está apenas 46 unidades atrás do Polo. Fechando o top 4, o Fiat Argo também se saiu bem, com 3.128 vendas. Um detalhe que muitos motoristas gostam é o espaço e a versatilidade deles, especialmente para quem faz compras frequentes ou viagens.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross está mandando bem! Ele lidera o mês com 2.543 unidades vendidas. A disputa está acirrada, já que o Volkswagen T-Cross vem logo em seguida, com 2.355 emplacamentos, e o Hyundai Creta, muito querido, com 2.270. Não dá pra negar que a categoria está bombando.

Observando os números, o Fiat Fastback também merece um destaque. Ele apareceu na quarta posição entre os SUVs, com 1.649 unidades vendidas. O Nissan Kicks não ficou para trás, contabilizando 1.638 emplacamentos. Se a estrada está cheia, esses SUVs mostram que chegaram para ficar.

Na disputa dos hatches compactos, o Fiat Mobi deu a volta por cima, alcançando 1.882 unidades. Ele ultrapassou o Renault Kwid, que teve 1.542 vendas. O Fiat Pulse também se destacou, vendendo 1.490 unidades, mantendo-se à frente do Volkswagen Tera, que somou 1.309. É legal ver como os compactos estão sempre na briga e fazem parte do dia a dia das pessoas.

Vamos ao que interessa: o ranking dos carros mais vendidos do Brasil até agora:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 3.856 2 Volkswagen Polo 3.676 3 Fiat Strada 3.630 4 Fiat Argo 3.128 5 Toyota Corolla Cross 2.543 6 Volkswagen T-Cross 2.355 7 Hyundai Creta 2.270 8 Fiat Mobi 1.882 9 Fiat Fastback 1.649 10 Nissan Kicks 1.638 11 Volkswagen Saveiro 1.620 12 Renault Kwid 1.542 13 Fiat Pulse 1.490 14 Chevrolet Tracker 1.481 15 Volkswagen Nivus 1.479 16 Chevrolet Onix 1.355 17 Volkswagen Tera 1.309 18 Toyota Hilux 1.277 19 Honda HR-V 1.275 20 Chevrolet Onix Plus 1.146 21 Jeep Compass 1.140 22 Volkswagen Virtus 1.051 23 Caoa Chery Tiggo 7 1.001 24 Fiat Toro 825 25 Ford Ranger 787 26 Chevrolet S10 741

Com tantos modelos legais e opções para todos os gostos, o mercado automotivo continua a surpreender. É interessante ver as preferências dos motoristas e como cada carro pode se encaixar na rotina do dia a dia. Se você está pensando em trocar de carro, a lista pode ser um ótimo guia para suas escolhas!