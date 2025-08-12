Carros mais vendidos até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de carros arrancou agosto com tudo e, acredite, as vendas estão pegando fogo! Um dos grandes destaques desse mês é o Hyundai HB20, que emplacou 3.856 unidades apenas nos primeiros 11 dias. Isso dá uma boa vantagem sobre a concorrência. No total, só neste ano, o hatch já vendeu 46.248 unidades. Imagina o HB20 dominando as ruas com esse número todo!
E se você ainda não conhece o Volkswagen Polo, está perdendo uma ótima opção. Ele ficou em segundo lugar, vendendo 3.676 unidades. E pasmem, isso tudo mesmo com o novo Tera no pedaço! Quase 80% dessas vendas são da versão Tracker, bem mais acessível, por menos de R$ 85 mil. Não é à toa que continua firme no ranking!
Na terceira posição, temos a poderosa Fiat Strada, que emplacou 3.630 unidades. Olha só a disputa: ela está apenas 46 unidades atrás do Polo. Fechando o top 4, o Fiat Argo também se saiu bem, com 3.128 vendas. Um detalhe que muitos motoristas gostam é o espaço e a versatilidade deles, especialmente para quem faz compras frequentes ou viagens.
Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross está mandando bem! Ele lidera o mês com 2.543 unidades vendidas. A disputa está acirrada, já que o Volkswagen T-Cross vem logo em seguida, com 2.355 emplacamentos, e o Hyundai Creta, muito querido, com 2.270. Não dá pra negar que a categoria está bombando.
Observando os números, o Fiat Fastback também merece um destaque. Ele apareceu na quarta posição entre os SUVs, com 1.649 unidades vendidas. O Nissan Kicks não ficou para trás, contabilizando 1.638 emplacamentos. Se a estrada está cheia, esses SUVs mostram que chegaram para ficar.
Na disputa dos hatches compactos, o Fiat Mobi deu a volta por cima, alcançando 1.882 unidades. Ele ultrapassou o Renault Kwid, que teve 1.542 vendas. O Fiat Pulse também se destacou, vendendo 1.490 unidades, mantendo-se à frente do Volkswagen Tera, que somou 1.309. É legal ver como os compactos estão sempre na briga e fazem parte do dia a dia das pessoas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Hyundai HB20
|3.856
|2
|Volkswagen Polo
|3.676
|3
|Fiat Strada
|3.630
|4
|Fiat Argo
|3.128
|5
|Toyota Corolla Cross
|2.543
|6
|Volkswagen T-Cross
|2.355
|7
|Hyundai Creta
|2.270
|8
|Fiat Mobi
|1.882
|9
|Fiat Fastback
|1.649
|10
|Nissan Kicks
|1.638
|11
|Volkswagen Saveiro
|1.620
|12
|Renault Kwid
|1.542
|13
|Fiat Pulse
|1.490
|14
|Chevrolet Tracker
|1.481
|15
|Volkswagen Nivus
|1.479
|16
|Chevrolet Onix
|1.355
|17
|Volkswagen Tera
|1.309
|18
|Toyota Hilux
|1.277
|19
|Honda HR-V
|1.275
|20
|Chevrolet Onix Plus
|1.146
|21
|Jeep Compass
|1.140
|22
|Volkswagen Virtus
|1.051
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|1.001
|24
|Fiat Toro
|825
|25
|Ford Ranger
|787
|26
|Chevrolet S10
|741
Com tantos modelos legais e opções para todos os gostos, o mercado automotivo continua a surpreender. É interessante ver as preferências dos motoristas e como cada carro pode se encaixar na rotina do dia a dia. Se você está pensando em trocar de carro, a lista pode ser um ótimo guia para suas escolhas!