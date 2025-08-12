Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até agosto de 2025 segundo a Fipe

Os carros mais vendidos até dia 11 de agosto de 2025
Foto: Reprodução/Max Morumbi São Paulo, SP

O mercado de carros arrancou agosto com tudo e, acredite, as vendas estão pegando fogo! Um dos grandes destaques desse mês é o Hyundai HB20, que emplacou 3.856 unidades apenas nos primeiros 11 dias. Isso dá uma boa vantagem sobre a concorrência. No total, só neste ano, o hatch já vendeu 46.248 unidades. Imagina o HB20 dominando as ruas com esse número todo!

E se você ainda não conhece o Volkswagen Polo, está perdendo uma ótima opção. Ele ficou em segundo lugar, vendendo 3.676 unidades. E pasmem, isso tudo mesmo com o novo Tera no pedaço! Quase 80% dessas vendas são da versão Tracker, bem mais acessível, por menos de R$ 85 mil. Não é à toa que continua firme no ranking!

Na terceira posição, temos a poderosa Fiat Strada, que emplacou 3.630 unidades. Olha só a disputa: ela está apenas 46 unidades atrás do Polo. Fechando o top 4, o Fiat Argo também se saiu bem, com 3.128 vendas. Um detalhe que muitos motoristas gostam é o espaço e a versatilidade deles, especialmente para quem faz compras frequentes ou viagens.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross está mandando bem! Ele lidera o mês com 2.543 unidades vendidas. A disputa está acirrada, já que o Volkswagen T-Cross vem logo em seguida, com 2.355 emplacamentos, e o Hyundai Creta, muito querido, com 2.270. Não dá pra negar que a categoria está bombando.

Observando os números, o Fiat Fastback também merece um destaque. Ele apareceu na quarta posição entre os SUVs, com 1.649 unidades vendidas. O Nissan Kicks não ficou para trás, contabilizando 1.638 emplacamentos. Se a estrada está cheia, esses SUVs mostram que chegaram para ficar.

Na disputa dos hatches compactos, o Fiat Mobi deu a volta por cima, alcançando 1.882 unidades. Ele ultrapassou o Renault Kwid, que teve 1.542 vendas. O Fiat Pulse também se destacou, vendendo 1.490 unidades, mantendo-se à frente do Volkswagen Tera, que somou 1.309. É legal ver como os compactos estão sempre na briga e fazem parte do dia a dia das pessoas.

Vamos ao que interessa: o ranking dos carros mais vendidos do Brasil até agora:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB203.856
2Volkswagen Polo3.676
3Fiat Strada3.630
4Fiat Argo3.128
5Toyota Corolla Cross2.543
6Volkswagen T-Cross2.355
7Hyundai Creta2.270
8Fiat Mobi1.882
9Fiat Fastback1.649
10Nissan Kicks1.638
11Volkswagen Saveiro1.620
12Renault Kwid1.542
13Fiat Pulse1.490
14Chevrolet Tracker1.481
15Volkswagen Nivus1.479
16Chevrolet Onix1.355
17Volkswagen Tera1.309
18Toyota Hilux1.277
19Honda HR-V1.275
20Chevrolet Onix Plus1.146
21Jeep Compass1.140
22Volkswagen Virtus1.051
23Caoa Chery Tiggo 71.001
24Fiat Toro825
25Ford Ranger787
26Chevrolet S10741

Com tantos modelos legais e opções para todos os gostos, o mercado automotivo continua a surpreender. É interessante ver as preferências dos motoristas e como cada carro pode se encaixar na rotina do dia a dia. Se você está pensando em trocar de carro, a lista pode ser um ótimo guia para suas escolhas!

