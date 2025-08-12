Toyota Hilux SR para CNPJ tem desconto de R$ 55.096

A Toyota Hilux SR é sem dúvida uma das picapes mais desejadas no Brasil. Voltada principalmente para vendas diretas, essa configuração oferece tudo que alguém que adora dirigir um carro robusto precisa. O preço da Hilux SR CD 2.8 4×4 automática é de R$ 306.090 para o público geral, mas quem é empresário ou produtor rural pode aproveitar um bom desconto, deixando o valor em R$ 250.993,80. Isso representa uma economia de R$ 55.096,20! Dá para acreditar?

Essa picape é famosa por sua força e resistência — ideal para quem precisa levar mais de uma tonelada em cargas. Mas tem um porém: ela só pode ser revendida após um ano de compra. Isso até pode ser um bom sinal, indicando que a Hilux mantém seu valor.

Sob o capô, a Hilux SR vem equipada com um poderoso motor 2.8 turbodiesel, que produz 204 cv de potência e um torque impressionante de 50,9 kgfm. O câmbio automático de seis marchas faz com que a experiência de dirigir seja suave, perfeito para quem pega a estrada ou enfrenta o dia a dia no trânsito. Se você já ficou preso em um engarrafamento, sabe como um câmbio bem calibrado faz a diferença, não é mesmo?

Ao falar de segurança, a Hilux também brilha: são sete airbags — incluindo um de joelho para o motorista — além de controle eletrônico de estabilidade e tração, que são essenciais para manter a firmeza em estradas mais desafiadoras. Também conta com um sistema de alerta de mudança de faixa, algo muito útil para quem passa horas dirigindo.

E não podemos esquecer da central multimídia de 9 polegadas, que é totalmente compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso mesmo, chega de ficar preso nas conexões! Com quatro alto-falantes e dois tweeters, ouvir suas músicas favoritas enquanto dirige fica muito mais prazeroso.

Para o conforto, a Hilux SR traz ar-condicionado digital de duas zonas e bancos dianteiros ventilados. Essa configuração é ideal para os dias quentes, sempre trazendo frescor na cabine. E para quem precisa carregar coisas, a caçamba vem equipada com quatro ganchos internos, permitindo amarrar a carga de forma segura.

Os detalhes também contam. Por exemplo, o acendimento automático dos faróis, luzes diurnas e sensores de estacionamento — um verdadeiro facilitador na hora de manobrar.

Toyota Hilux SR para CNPJ e produtores rurais em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preços para CNPJ Descontos SR CD 2.8 4×4 AT R$ 306.090,00 R$ 250.993,80 R$ 55.096,20

Com tanta tecnologia e conforto, não é à toa que a Hilux se destaca entre as picapes mais queridas do Brasil. Para quem precisa de um veículo para trabalho ou aventura, essa é uma escolha que vale o investimento.