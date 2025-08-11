Volkswagen Tera 1.0 TSI tem desconto de R$ 15.739 para PcD

O Volkswagen Tera 1.0 TSI MT acaba de ter um aumento de preço de R$ 1.900. Esse é um detalhe importante para quem está de olho no modelo, pois isso refletiu no valor para vendas diretas em todo o Brasil. Mas tem uma boa notícia: o Tera ainda está disponível para pessoas com deficiência, com um ajuste no preço final por conta desse aumento. Essa versão conta com isenção total do IPI e isenção proporcional do ICMS, o que ajuda bastante no orçamento.

Para quem não está por dentro, o preço cheio para o público geral é de R$ 118.890. Já para aqueles que têm direito à isenção, o valor cai para R$ 103.150,84. Isso representa uma redução de R$ 15.739,16! Esses números foram confirmados pelo site Fipe Carros, numa parceria com a concessionária Norpave, e não dá pra negar que é uma ótima oportunidade para quem busca um SUV com um bom custo-benefício.

Vendas em Alta

De acordo com dados da Fenabrave, o Tera teve um desempenho impressionante, emplacando 3.244 unidades em julho, com um salto de 27% em comparação a junho. No total do ano, já são 5.994 carros vendidos. Para colocar em perspectiva, o rival Fiat Pulse também se saiu bem, com 4.836 unidades vendidas no mesmo mês, mostrando que a concorrência está acirrada.

Seguro na Medida Certa

Um levantamento feito pela Fipe Carros em parceria com a Youse Seguros mostrou o preço do seguro para o Tera. O valor do seguro mais básico ficou em R$ 2.944,60. Para quem busca um plano melhor, o intermediário custa cerca de R$ 3.754,12, enquanto o mais completo pode sair por R$ 5.021,18. Vale a pena pesquisar e achar um plano que caiba no seu bolso.

Por Dentro do Tera

Sob o capô, o Tera traz um motor 1.0 TSI turbo, com potência de até 116 cv. O design é voltado para quem prefere um SUV compacto, mas não abre mão de um toque de elegância. O câmbio manual de cinco marchas permite que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Isso é algo que faz a diferença nas ultrapassagens, não é mesmo?

Quando falamos das dimensões, o modelo apresenta 1,78 metro de largura, 1,50 metro de altura e um entre-eixos de 2,57 metros. Assim, o espaço interno é bem confortável para os passageiros. O porta-malas tem capacidade de 350 litros, um volume que atende direitinho para o dia a dia, perfeito para as viagens de fim de semana ou para as compras no mercado.

Itens de Série que Impressionam

O Volkswagen Tera 1.0 TSI MT 2026 vem recheado de itens interessantes, como lanternas traseiras em LED, painel de instrumentos digital de 8", e pneu 205/60 R16. O rack de teto longitudinal é uma mão na roda para quem gosta de carregar mais itens. Além disso, o modelo é equipado com reconhecimento de pedestres, o que ajuda bastante na cidade.

No quesito conforto, o Tera conta com revestimentos dos bancos em tecido, roda sobressalente leve e compacta, e rodas de aço de 16". Também dá pra relaxar com o sistema multimídia “VW Play”, que possui uma tela de 10,1″ e APP-Connect, bem prático para ouvir sua playlist preferida enquanto dirige. E não podemos esquecer dos airbags: ele vem com 2 frontais, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina, garantindo uma segurança extra.

Se você ainda não deu uma olhada no Tera, agora é um ótimo momento para considerar tudo que ele oferece.