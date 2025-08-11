Chery e Huawei começam a produzir o SUV Luxeed R7 na China

A produção do novo SUV fastback Luxeed R7 já começou na China, e a pré-venda teve início no dia 8 de agosto. Esse modelo é fruto da parceria entre a Chery e a Huawei, oferecendo duas opções para os apaixonados por tecnologia e sustentabilidade: a versão totalmente elétrica (BEV) e a elétrica com extensor de autonomia (EREV).

Falar da fábrica onde tudo isso acontece é imprescindível. O gerente de produto da Luxeed, Lan Tian, confirmou que a produção do R7 acontece na moderna “Luxeed Super Factory”, localizada em Wuhu, Anhui. Imagina uma área de 90 mil metros quadrados repleta de mais de 600 robôs operando com tecnologia 5G! A capacidade de produzir até 300 mil veículos por ano é realmente impressionante.

O design do Luxeed R7 recebeu um upgrade aguçado. A dianteira está mais robusta, com um para-choque remodelado e uma nova cor verde bem chamativa. Além disso, ele ganhou um sensor LiDAR elegante no teto, entrada de ar ativa e faróis finos interligados por uma faixa de LED que dão aquele toque moderno. O SUV é bastante espaçoso, medindo 4,98 metros de comprimento, 1,98 metro de largura e 1,65 metro de altura, superando, por exemplo, o BMW X6 em tamanho.

Internamente, o R7 é um convite ao conforto. Com cinco assentos, você encontra um painel digital de última geração e uma impressionante tela sensível ao toque de 16,1 polegadas. O volante oval e os 21 alto-falantes criam uma atmosfera de modernidade, enquanto um refrigerador e os assentos com tecnologia de gravidade zero acrescentam um toque de luxo.

Segurança é um ponto forte também. O Luxeed R7 vem equipado com o sistema Huawei ADS 4, que integra um conjunto potente de tecnologias: LiDAR, cinco radares de ondas milimétricas, onze câmeras e doze radares ultrassônicos. Isso significa que você pode relaxar um pouco mais ao volante, sabendo que há um arsenal de assistência na hora de dirigir.

Agora, se a motorização te interessa, a versão BEV conta com um motor elétrico traseiro que entrega 215 kW (ou 288 cv). Já para quem busca mais emoção ao dirigir, a versão AWD pode chegar a 365 kW (489 cv). As baterias variam de 82 a 100 kWh, proporcionando uma autonomia de até 802 km, segundo o ciclo CLTC. E para quem escolher a versão EREV, a potência pode alcançar até 382 kW (512 cv), com um extensor de autonomia a gasolina que leva o carro a ultrapassar os 1.500 km. É praticamente uma viagem sem preocupações com paradas frequentes.

Por fim, o preço inicial do Luxeed R7 está em torno de 268 mil yuan, que equivale a cerca de 37,3 mil dólares. O lançamento oficial está programado para a próxima semana, com as entregas sendo feitos nas lojas HIMA da China. É um momento empolgante para os amantes de tecnologia e inovação no setor automotivo.