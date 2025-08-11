Bahia tem aumento de 90% nas vendas de veículos elétricos e híbridos

As vendas de carros eletrificados — que abrigam tanto os elétricos quanto os híbridos — estão bombando na Bahia! Nos primeiros seis meses de 2025, esse segmento teve um crescimento impressionante de 90%. Foram 4.356 veículos vendidos entre janeiro e junho, um aumento significativo de 1.534 unidades em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram comercializados apenas 2.292.

Se você é de Salvador, vai ficar feliz em saber que a cidade lidera essas vendas, com 2.262 carros eletrificados nas ruas. Logo atrás, aparecem Feira de Santana e Lauro de Freitas, ambas com 390, e Vitória da Conquista, que emplacou 275 unidades. Camaçari também está na jogada com 135. Um detalhe que pode fazer a diferença: a Bahia oferece isenção do IPVA para elétricos de até R$ 300 mil, mas, para realmente decolar, é fundamental investir em mais eletropostos ultrarrápidos. Afinal, quem já pegou uma estrada longa sabe que ter um ponto de recarga confiável é crucial.

No cenário nacional, o grande destaque é o Dolphin Mini, da marca chinesa BYD, que está arrasando nas vendas de elétricos. Em julho, foram 3.000 unidades vendidas desse hatch compacto. Seu irmão maior, o BYD Dolphin, também está se destacando na segunda posição, com 1.304 unidades emplacadas. A BYD não para por aí; ela ainda marca presença com os modelos Yuan Pro e Seal, que, juntos, somaram 732 e uma boa quantidade de vendas, respectivamente.

Logo após a BYD, temos a Volvo com seu SUV compacto EX30, que vendeu 203 unidades em julho, garantindo o quinto lugar entre os elétricos mais vendidos. Do outro lado, a Great Wall Motors (GWM), com o modelo ORA 03, ainda não conseguiu deslanchar. Foram apenas 191 unidades até agora, mesmo disputando a mesma faixa de preço do Dolphin, que custa cerca de R$ 160 mil nas versões básicas.

O crescimento do mercado elétrico é um lembrete de como estamos evoluindo em direção a veículos mais sustentáveis. Mas, apesar dessa animação, o desafio de expandir a infraestrutura de carregamento rápido ainda é uma realidade. Isso é especialmente importante para facilitar a adoção desses carros fora dos grandes centros urbanos, onde a largura do asfalto é maior, mas as opções de recarga são escassas.

Com benefícios como isenção do IPVA na Bahia e muitos lançamentos a caminho, o setor de carros eletrificados definitivamente tem um futuro brilhante pela frente. Mais opções para o consumidor e uma grande chance de reduzir as emissões de poluentes no Brasil estão no horizonte!