Nissan Frontier PRO4X com desconto de R$ 55.700 para estoque

A Nissan lançou uma oportunidade imperdível para quem está pensando em ter uma picape robusta e cheia de estilo. A Frontier PRO4X agora está disponível para pessoas físicas, mas atenção: a compra deve ser feita na modalidade de vendas diretas. Essa promoção é válida para a versão 24/25, zero km, com pintura sólida, e fica de 6 de agosto até 2 de setembro de 2025. O melhor? O valor se aplica a todo o Brasil, mas é bom correr, pois são apenas 50 veículos em estoque!

O preço usual da PRO4X AT 4×4 é de R$ 315.690, mas, nessa oferta especial, você pode levar para casa por R$ 259.990 — uma economia de R$ 55.700! Além disso, essa oferta é válida em mais de 200 concessionárias Nissan pelo país. Uma dica: sempre verifique a disponibilidade e saia satisfeitos com a compra.

Com o fechamento da fábrica da Nissan na Argentina, essa promoção surge para ajudar a limpar o estoque da Frontier que foi feita lá. E se você está se perguntando sobre o que vem sob o capô, a PRO4X equipará um motor 2.3 biturbo diesel, que entrega 190 cv e um torque de 45,9 kgfm. O câmbio automático de sete marchas é padrão para a maioria das versões, exceto na versão de entrada, que ainda conta com o manual de seis marchas.

Segundo a Fenabrave, até julho de 2025, a Nissan Frontier teve 4.180 unidades emplacadas, o que a coloca atrás de suas concorrentes no segmento de picapes médias. A verdadeira campeã de vendas é a Toyota Hilux, que vendeu 28.522 veículos, seguida pela Ford Ranger com 19.080 e Chevrolet S10, com 16.432 unidades.

Mas o que realmente distingue a Nissan Frontier PRO4X são os detalhes de fabricação. Seu interior tem um acabamento premium PRO-4X, com bancos que prometem conforto durante as longas viagens. Com rodas de liga leve de 17” e um teto solar que traz um frescor nos dias quentes, essa picape também tem um volante de qualidade, ar-condicionado digital Dual Zone e um sistema de som com seis alto-falantes — ótimo para quem curte uma boa trilha sonora enquanto dirige.

Ah, e não podemos deixar de mencionar os recursos tecnológicos! Ela traz, por exemplo, controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante e um painel multifuncional colorido de 7”. Além disso, os faróis de neblina e a grade frontal no estilo off-road dão um toque especial à estética do veículo, que também conta com uma central multimídia A-IVI de 8” com suporte para Android Auto e Apple CarPlay.

Se você está pensando em investir em uma picape que une potência, conforto e tecnologia, essa pode ser a sua chance!