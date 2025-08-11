Ficha técnica, preço e equipamentos do Fipe Carros

O CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026 chegou às concessionárias e já está fazendo barulho. Considerado o modelo a combustão mais completo da marca, ele está disponível por um preço especial: de R$ 199.990, agora por R$ 189.990. Isso mesmo, um desconto de R$ 10 mil por tempo limitado!

Essa redução de preço é uma jogada estratégica para encarar a concorrência. Olha só, tem rivais pesados no mercado, como o GAC GS4 Hybrid, que também está na casa dos R$ 189.990, e o GWM Haval H6 HEV One, que pega a faixa de R$ 199 mil. Se já tentou comprar um carro, sabe que a competição é acirrada!

O Tiggo 8 Pro vem com um motor 1.6 turbo (TGDi), que entrega até 187 cavalos de potência e um torque gostoso de 28 kgf.m entre 2.000 e 4.000 rpm. A transmissão automática de dupla embreagem com sete marchas promete uma experiência de dirigir bem mais ágil, ajudando a alcançar 180 km/h na velocidade máxima. Quem gosta de um motor responsivo, vai curtir esse!

Até julho de 2025, foram vendidas 8.907 unidades do Tiggo 8 Pro, já superando as vendas do ano anterior e deixando o Jeep Commander para trás, que vendeu 8.532 unidades. Impressionante, né? Isso mostra que o modelo está caindo no gosto do povo.

Equipamentos do CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026

Agora vamos falar das features desse SUV que são de deixar qualquer um entusiasmado. O Tiggo 8 Pro traz um painel digital de 12,3” e uma central multimídia do mesmo tamanho, que suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para quem adora uma boa música, o sistema de som Sony com oito alto-falantes vai fazer toda a diferença nas trilhas sonoras das suas viagens.

O teto solar panorâmico deixa o carro mais arejado e a sensação de espaço é ótima. Além disso, ele vem com seis airbags e o pacote ADAS de Nível 2, que inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa e frenagem autônoma de emergência. Perfeito para quem encara o trânsito do dia a dia e quer mais segurança ao volante.

Com a coluna de direção ajustável em altura e profundidade, dirigir fica mais confortável. Outro toque bacana é o comando de climatização à distância, então você pode chegar em um ambiente fresquinho no verão. Tem também entradas USB tanto no console dianteiro quanto no traseiro, porque ninguém merece briga por carregador!

Ah, e a segurança não fica de lado! O modelo conta com freio a disco nas quatro rodas, controle de tração e monitoramento de pressão dos pneus. Isso é ouro para quem viaja com a família, já que tem o sistema Isofix para cadeirinhas infantis.

Ficha Técnica do CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026

Agora, se você curte saber os detalhes, vamos aos números:

Parâmetro Detalhe Motor 1.6 Câmbio Automatizada DCT, 7 marchas Tração Dianteira Potência 187 cv Torque 28 kgfm Velocidade Máx. 180 km/h 0-100 km/h 9 s Consumo Cidade 10,1 km/l (G) Consumo Estrada 12 km/l (G) Dimensões 4.720 mm (C) x 1.860 mm (L) x 1.705 mm (A) Entre-eixos 2.710 mm Capacidade do tanque 51 litros Bagageiro 889 litros Peso Líquido 1.589 kg Carga Útil 566 kg Rodas e Pneus Liga leve, 235/55 R19 Garantia total 60 meses

O CAOA Chery Tiggo 8 Pro 2026 é, definitivamente, uma opção que vem para deixar os apaixonados por SUV bem atentos. Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena conferir.