Toyota realiza recall de Corolla, Corolla Cross, GR Corolla e RAV4

A Toyota deu o alerta: vamos falar sobre um recall que afeta alguns modelos bem populares por aqui, como o Corolla, Corolla Cross, GR Corolla e o RAV4 PHEV. A decisão foi tomada depois de identificar um probleminha na programação do software do painel de instrumentos. O risco? Dados importantes que ajudam a dirigir podem não aparecer como deveriam.

Imagina naquelas noites de estrada, você depende do velocímetro e das luzes de advertência para saber se tudo está ok. O que a montadora encontrou foi uma falha que pode levar à gravação excessiva de dados, desgastando o painel e podendo até apagar informações essenciais. Isso pode ser uma baita dor de cabeça, especialmente em momentos críticos, como durante uma ultrapassagem ou ao dirigir em situações de baixa visibilidade.

Os modelos afetados foram produzidos entre março de 2023 e dezembro de 2024 e a Toyota já divulgou a lista de chassis que precisam desse cuidado extra. Para o RAV4 PHEV, a coisa pode ser um pouquinho mais séria; dependendo da avaliação na concessionária, o painel pode precisar ser trocado inteiro, além da reprogramação.

Agora, a boa notícia: o reparo é gratuito e, para quem só precisa da atualização do software, o processo leva menos de três horas. Não é muito tempo, considerando que o que está em jogo é a sua segurança e a dos passageiros. Vale a pena agendar esse serviço o quanto antes, não é mesmo? O ideal é evitar qualquer risco desnecessário.

Você pode consultar a lista dos chassis afetados e também as concessionárias autorizadas acessando o site oficial da Toyota. O recall já está em andamento e abrange todas as unidades afetadas no Brasil. Portanto, se você tem um desses modelos, não deixe para depois. Lembre-se: dirigir com um painel que não funciona bem pode colocar a segurança de todos em risco.