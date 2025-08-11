BYD inicia produção em massa do Fang Cheng Bao Ti7 na China

A BYD deu um passo importante no mundo automotivo: no dia 11 de agosto, começou a produção em massa do Fang Cheng Bao Ti7. Esse SUV híbrido plug-in é feito especialmente para famílias que buscam conforto e tecnologia. Ele faz parte da linha de veículos off-road de alto padrão da marca Fang Cheng Bao (FCB), que foi lançada em 2023, e agora já tem outros modelos, como os crossovers Bao 5, Bao 8 e Ti3.

O Ti7 está previsto para chegar às concessionárias na China no quarto trimestre de 2025. Os preços devem ficar entre 250 mil e 300 mil yuans, ou seja, algo em torno de US$ 34,8 mil a US$ 41,7 mil. Estamos falando de um carro que vai competir diretamente com rivais como o Li L7 e o Aito M7, ambos focados no mercado de utilitários familiares. E ainda tem o Haval Raptor PHEV 2026 batendo na porta, que promete ser uma alternativa interessante.

Design e Dimensões Imponentes

Quando olhamos para o Ti7, não dá para ignorar sua imponência: são 4,99 metros de comprimento, 1,99 m de largura e 1,86 m de altura. Se você já dirigiu um SUV grande, sabe que essas medidas oferecem uma sensação incrível de segurança e espaço. O design é bastante robusto, com um capô elevado e uma traseira prática com porta articulada. O interior acomoda cinco pessoas, e a BYD oferece duas opções de acabamento: uma combinação de preto e branco ou uma mistura de preto e laranja.

Performance Híbrida

O que realmente se destaca no Ti7 é o novo sistema híbrido DMS. Ele junta um motor a gasolina 1.5 turbo de 154 cv com dois propulsores elétricos: um na frente com 215 cv e outro atrás com 268 cv. Essa configuração traz a tração integral nas versões com dois motores. Se você é fã de acelerações rápidas, vai gostar da ideia de uma versão com apenas um motor elétrico traseiro de 268 cv.

Baterias e Autonomia

Na parte das baterias, a BYD vai oferecer modelos com capacidade de 26,6 kWh e 35,6 kWh. A versão de entrada promete uma autonomia de até 105 km apenas no modo elétrico. É ideal para quem faz trajetos curtos no dia a dia. A opção topo de linha chega a 130 km, um número bastante interessante para quem busca mais liberdade sem precisar abastecer com combustível a todo momento.

O início da produção foi celebrado em uma cerimônia simbólica, com a presença do gerente-geral da FCB, Xiong Tianbo. As primeiras unidades saíram com uma pintura prata-azulada e vêm equipadas com sensor LiDAR no teto. Para quem curte personalização, também há opções em preto.

Compromisso com a Produção

Por fim, é importante mencionar que a BYD compartilhou imagens mostrando suas fábricas operando em plena capacidade, o que desmente rumores sobre uma desaceleração na produção. Isso é um sinal positivo para quem está junto com a marca nesse novo capítulo e busca mais opções no mercado.

Se você está de olho nas novidades, o Ti7 promete ser um modelo que vale a pena acompanhar!