Palmeiras supera Ceará com gols de Flaco López no Brasileirão

Vasco Empata com Atlético-MG e Continua na Zona de Rebaixamento
O Vasco da Gama e o Atlético-MG enfrentaram-se no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e o jogo terminou em 1 a 1. Com esse empate, o Vasco permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
No começo da partida, o Atlético-MG começou pressionando e abriu o placar logo aos dois minutos com um gol de Gabriel Menino. Ele fez um chute forte e colocado, que entrou no ângulo do goleiro do Vasco, Léo Jardim. Este gol inicial fez com que o Atlético recuasse um pouco, permitindo que o Vasco melhorasse seu desempenho na partida.
O cruzmaltino chegou ao empate aos 17 minutos, após um pênalti marcado pelo árbitro com a ajuda do VAR. O infrator foi Cuello, que fez uma falta em Coutinho dentro da área. O jogador Vegetti foi responsável pela cobrança e teve sucesso, deslocando o goleiro Éverson e igualando o placar.
Ainda no primeiro tempo, o Vasco teve boas oportunidades para virar o jogo. Uma delas foi uma cabeçada de Rayan, que exigiu uma defesa espetacular de Éverson, com a ajuda da trave evitando um possível gol.
No segundo tempo, desceu um ritmo menor em relação ao primeiro. Embora o Atlético-MG tenha começado com mais intensidade, não conseguiu aproveitar sua força inicial. O jogo se equilibrou e as equipes trocaram ataques, mas sem maior efetividade em seus lances. As substituições feitas por ambos os times ajudaram a manter a disputa acirrada, mas não alteraram o placar.
Com o resultado, o Vasco ocupa agora a 18ª posição na tabela, atrás do Vitória, enquanto o Atlético-MG permanece no meio da classificação, distante do grupo dos seis melhores (G6). O próximo jogo do Vasco será contra o Santos, enquanto o Atlético-MG se prepara para enfrentar o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana.
O Palmeiras Vira e Derrota o Ceará
Em outro jogo da rodada, o Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo, mantendo-se próximo das equipes líderes do campeonato, Flamengo e Cruzeiro. A equipe paulista teve um início complicado, pois o Ceará abriu o placar logo no começo do segundo tempo com Lourenço, que aproveitou a sobra de bola e chutou em direção ao ângulo direito do goleiro Weverton.
O Palmeiras reagiu e empatou aos 21 minutos com um pênalti, cobrado por Flaco López, após um toque de mão de Willian Machado, também revisado pelo VAR. Pouco tempo depois, três minutos para ser exato, Flaco López fez um lançamento para Maurício, que cruzou rasteiro para Vitor Roque, que finalizou com força e virou a partida para o Palmeiras.
O Ceará ainda teve uma chance de empatar novamente, mas um gol de Aylon foi anulado por impedimento após revisão de vídeo.
Com essa vitória, o Palmeiras soma 36 pontos e está bem posicionado na tabela. O Ceará, por sua vez, passa a ocupar o 12º lugar com 22 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, enquanto o Ceará joga contra o Bragantino.