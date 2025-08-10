Geada forte continua no Paraná; veja a previsão semanal

Temperaturas Baixas e Risco de Geada no Paraná

Uma massa de ar frio de origem polar está afetando o estado do Paraná, resultado em temperaturas baixas e um clima claro. Nesta segunda-feira, dia 11, a manhã pode ser marcada por risco de geada forte em diversas áreas, incluindo o centro-sul, parte do nordeste pioneiro e o sudoeste do estado. Em Curitiba, a temperatura mínima pode chegar a cerca de 5 °C, embora a geada não seja esperada.

Pela tarde, a previsão é de um dia ensolarado, com algumas nuvens, e sem chuvas. No norte do estado, as temperaturas podem aumentar gradativamente, mas a umidade do ar, especialmente em regiões próximas a São Paulo, pode cair para abaixo de 30%.

Na terça-feira, dia 12, a estabilidade do tempo deve continuar em todo o Paraná. A meteorologista Stefanie Tozzo alerta para um novo risco de geada nas regiões central, sul, sudoeste e na Região Metropolitana de Curitiba, onde as mínimas podem ficar em torno de 4 °C. Durante o dia, o sol vai predominar, e as temperaturas podem ser um pouco mais altas nas regiões noroeste e norte, mas a umidade permanecerá baixa entre cidades como Paranavaí, Londrina e Loanda.

Na quarta-feira, dia 13, as mínimas podem subir um pouco, reduzindo o risco de geada. O início do dia ainda será frio nas regiões sul, sudoeste e leste do estado, mas as tardes devem ser mais quentes e ensolaradas. No noroeste, a umidade continuará baixa, levando a um aumento gradual das temperaturas.

Enquanto isso, a massa de ar frio vai se afastando do Brasil, enquanto uma nova frente fria se desloca pelo mar, na altura do Rio Grande do Sul. Essa nova frente pode aumentar a infiltração marítima sobre o litoral do Paraná na quinta-feira, com possibilidade de chuvas fracas na forma de garoa. No entanto, mesmo com a nova massa polar, as temperaturas ainda devem se manter baixas até o final da semana, sem indícios de uma forte mudança no clima.

Assim, é importante que a população esteja atenta aos avisos sobre as condições climáticas e tome precauções, especialmente em relação ao frio intenso e à possibilidade de geada.