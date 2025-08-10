Saiba como aliviar as dores das varizes e veja cuidados essenciais no inverno

As varizes podem aparecer especialmente com a idade avançada, mas há diversas outras causas que podem levar a um quadro mais avançado.

As varizes são veias dilatadas, tortuosas e visíveis sob a pele, que surgem principalmente nas pernas e nos pés. Elas se formam quando as válvulas venosas, responsáveis por direcionar o sangue de volta ao coração, deixam de funcionar adequadamente, provocando acúmulo e aumento da pressão nas veias.

Esse problema é comum e afeta pessoas de diferentes idades, embora seja mais frequente em mulheres e em indivíduos que permanecem muito tempo em pé ou sentados. Por isso é importante estar sempre se movimentando.

As varizes podem causar desconfortos como dor, inchaço, sensação de peso e cansaço nas pernas, além de representar uma preocupação estética. Compreender as causas e adotar cuidados específicos é essencial para prevenir complicações e manter a saúde circulatória em todas as estações do ano.

Quais as principais causas das varizes?

O desenvolvimento das varizes está diretamente ligado a fatores que comprometem a circulação sanguínea. Apesar de muitas pessoas acreditarem que esse é apenas um problema estético, ele resulta de condições clínicas e hábitos que podem ser prevenidos ou controlados.

Predisposição genética – Pessoas com histórico familiar de varizes possuem maior risco de desenvolver a condição. A herança genética influencia a força das paredes das veias e o funcionamento das válvulas, tornando-as mais suscetíveis à dilatação.

Alterações hormonais – Gravidez, menopausa e uso de anticoncepcionais podem aumentar a dilatação das veias. Os hormônios femininos relaxam as paredes venosas, o que favorece a formação das varizes, especialmente quando somado a outros fatores de risco.

Excesso de peso – O sobrepeso aumenta a pressão sobre as veias das pernas, dificultando o retorno do sangue ao coração. Com o tempo, essa sobrecarga pode enfraquecer as válvulas venosas e provocar o aparecimento das varizes.

Sedentarismo – A falta de atividade física reduz a força muscular e prejudica a circulação. O movimento das pernas, especialmente durante caminhadas, é essencial para impulsionar o sangue de volta ao coração.

Postura inadequada – Permanecer longos períodos em pé ou sentado dificulta a circulação venosa. A imobilidade prolongada causa acúmulo de sangue nos membros inferiores, aumentando a pressão nas veias.

Cuidados essenciais para cuidar das varizes no inverno

O inverno costuma reduzir a prática de atividades físicas e aumentar o tempo em ambientes fechados, o que pode prejudicar a circulação. No entanto, é possível adotar medidas simples para aliviar sintomas e prevenir complicações. Ao incorporar hábitos adequados, é possível manter o bem-estar.

Manter a prática de exercícios físicos

Mesmo com as temperaturas baixas, manter o corpo em movimento é essencial para estimular a circulação. Caminhadas, alongamentos e exercícios em casa fortalecem a musculatura das pernas e auxiliam no retorno venoso. O uso de roupas adequadas para o frio ajuda a manter o conforto.

Utilizar meias de compressão

As meias de compressão são grandes aliadas no controle das varizes. Elas exercem pressão gradual nas pernas, favorecendo o fluxo sanguíneo e reduzindo o inchaço. O uso diário, especialmente em atividades prolongadas em pé ou sentado, melhora significativamente a circulação e diminui a sensação de peso.

Evitar banhos muito quentes

Apesar de agradáveis no inverno, banhos excessivamente quentes dilatam os vasos sanguíneos, o que pode agravar o desconforto causado pelas varizes. Optar por água morna preserva a saúde circulatória e evita a sobrecarga nas veias. Pequenas mudanças na rotina de higiene já contribuem para a prevenção.

Controlar o peso corporal

Manter o peso adequado reduz a pressão sobre as veias das pernas. Durante o inverno, é comum aumentar a ingestão de alimentos calóricos, mas o equilíbrio alimentar deve ser preservado. Priorizar frutas, verduras e fontes de fibras ajuda a manter o peso e melhora a saúde vascular.

Realizar elevação das pernas

Elevar as pernas acima do nível do coração por alguns minutos ao dia ajuda a aliviar o inchaço e a sensação de cansaço. Esse hábito simples facilita o retorno do sangue e pode ser incorporado à rotina durante momentos de descanso.

