Gabriela Duarte fala sobre papel perdido em “A Indomada”

A atriz Gabriela Duarte relembrou um episódio marcante de sua carreira durante uma entrevista no podcast “Cortadas do Firmino”. O fato aconteceu em 1997, quando ela foi desconvidada da novela “A Indomada” antes mesmo de as gravações começarem. Gabriela havia sido escolhida para interpretar o personagem Grampola, uma prostituta que traria um desafio interessante para sua atuação.

Gabriela contou que, na época, estava morando fora do Brasil e estudando teatro. Ao receber o convite para a novela, ficou empolgada e retornou ao país com grandes expectativas. No entanto, a surpresa veio com a notícia de que não faria mais o papel: “Fiquei arrasada, não entendi o porquê. Me deixaram ali encostada durante quase um mês, e eu remoendo aquilo”, comentou sobre o impacto emocional que a situação teve sobre ela na juventude.

O papel que ela queria acabou ficando com Karla Muga. Gabriela revelou que, até hoje, não recebeu uma explicação clara para a mudança. Após esse episódio, pouco tempo depois, a emissora ofereceu a ela uma nova oportunidade em uma das novelas mais aclamadas da época, “Por Amor”, que acabou se tornando um marco em sua carreira.

A trajetória de Gabriela na televisão começou em 1989, com sua participação na minissérie “Colônia Cecília” e na novela “Top Model”. Desde então, ela consolidou sua carreira em diversos projetos, incluindo sucessos como “Irmãos Coragem”, “Chiquinha Gonzaga”, “Esperança”, “América” e “Sete Pecados”. O último trabalho da atriz foi em “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018. Desde esse último projeto, Gabriela está afastada das novelas.