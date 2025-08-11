Nissan Kicks Play tem aumento de preços de até R$ 2.100 em agosto

O Nissan Kicks Play acabou de receber um reajuste de preço que afetou duas das suas três versões disponíveis. Embora o modelo continue à venda aqui no Brasil, a nova geração do Kicks já chegou por aqui. E o que se comenta por aí é que, se você está querendo um Kicks, é bom ficar esperto, porque a versão antiga pode estar com os dias contados.

Rumores indicam que o Kicks será substituído pelo novíssimo Nissan Kait, que promete chegar em 2026. Os protótipos já estão sendo vistos nas ruas e, com isso, a concorrência vai esquentar com SUVs como Volkswagen Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian.

A versão de entrada, Active Plus CVT, manteve seu preço em R$ 117.990, sem alterações. Isso significa que ela ainda é a única do modelo com a possibilidade de isenção de impostos para pessoas com deficiência — uma boa notícia para quem se enquadra nessa categoria e está pensando em comprar um SUV.

Por outro lado, a versão intermediária, Sense CVT, teve um pequeno aumento, saindo de R$ 129.690 para R$ 131.590, uma diferença de R$ 1.900. Já a versão topo de linha, Advance Plus CVT, teve seu preço elevado de R$ 148.090 para R$ 150.190, ou seja, um acréscimo de R$ 2.100. E deixa eu te contar, o motor 1.6 flex aspirado continua por aqui, com 113 cv no etanol. Então, quem adora um carro esperto, vai continuar aplaudindo.

Não dá pra deixar de mencionar que, mesmo com o aumento, o Kicks fez bonito nas vendas, com 6.341 unidades emplacadas em julho, o que representa um crescimento impressionante de 82,9% em relação ao mês anterior. Mas não levou a coroa de líder, essa ficou com o Volkswagen T-Cross, que emplacou 9.022 unidades, seguido do Hyundai Creta.

Falando em tecnologia e conforto, o Nissan Kicks Play vem cheio de itens legais. Tem sistema de monitoramento de pressão dos pneus, uma tela touchscreen de 7” no áudio, e suporte para Apple CarPlay e Android Auto. Sem contar o ar-condicionado e os bancos dianteiros com a tecnologia Zero Gravity, que ajudam a reduzir o cansaço em longas viagens — já passei por isso, e é uma mão na roda.

Vamos dar uma olhadinha nos preços atualizados?

Nova tabela de preços do Nissan Kicks Play em agosto de 2025:

Versões Preço antigo Preço atualmente Reajuste Active Plus CVT R$ 117.990,00 R$ 117.990,00 R$ 0 Sense CVT R$ 129.690,00 R$ 131.590,00 R$ 1.900,00 Advance Plus CVT R$ 148.090,00 R$ 150.190,00 R$ 2.100,00

E aí, o que você acha desse Kicks que, mesmo com preços ajustados, continua sendo uma escolha popular entre os motoristas? O mercado está sempre mudando, e nós, apaixonados por carros, estamos sempre de olho nas novidades.