Chevrolet Onix 2026: preço menor e garantia de 240 mil km

O novo Chevrolet Onix 2026 chegou com algumas novidades bem interessantes. Lançado em julho, o hatch começou a passar por mudanças, especialmente com a entrada do Programa Carro Sustentável, que zerou o IPI para carros mais eficientes e menos poluentes fabricados no Brasil. Isso refletiu nos preços de algumas versões do modelo, tornando-o ainda mais atrativo para quem ama estar ao volante.

Para você que está de olho no Onix hatch 2026, as versões que tiveram suas tarifas alteradas foram as 1.0 MT, Turbo MT e Turbo AT. O preço da 1.0 MT caiu para R$ 99.990, antes R$ 102.990. A Turbo MT agora sai por R$ 107.290, uma leve alteração em relação ao preço anterior de R$ 107.990. Já a Turbo AT teve um pequeno aumento, passando de R$ 112.990 para R$ 122.290. As outras versões mantiveram os preços do lançamento, e o sedã Onix Plus não sofreu alterações, mesmo com o mesmo conjunto mecânico.

Um dos pontos mais legais do Onix é sua motorização. Ele oferece duas opções: a 1.0 MT vem equipada com um motor aspirado flex de três cilindros, alcançando até 82 cv de potência. O torque é de 10,6 kgfm, e a transmissão é manual de 6 marchas, ótima para quem gosta de ter controle total enquanto dirige. Já a Turbo MT é um pouco mais esperta, com um motor turbo flex também de três cilindros, capaz de gerar até 115,5 cv e um torque de 16,8 kgfm. A Turbo AT traz um câmbio automático de 6 velocidades, perfeito para enfrentar o dia a dia nas grandes cidades.

Correia Banhada a Óleo: O Que Saber

Recentemente, a Chevrolet teve que esclarecer algumas questões sobre a correia dentada banhada a óleo nos motores 1.0 e 1.0 turbo. Parecia que alguns relatos de usuários nas redes sociais a respeito de problemas de degradação estavam deixando o pessoal preocupado. A situação é crítica, pois se a correia falhar, isso pode gerar detritos no óleo e obstruir a passagem de lubrificante. A marca, por sua vez, destacou que, nos Estados Unidos, modelos similares não apresentaram problemas, enquanto aqui no Brasil foi registrado um caso de quebra a cada 48 veículos.

E como é que a Chevrolet está lidando com tudo isso? A empresa anunciou que reativará a garantia dos veículos com essa correia, independentemente do modelo. Para isso, basta levar seu carro a uma concessionária para uma verificação. Isso deve trazer um alívio para quem já possui o Onix. Além disso, foi implementada uma nova geração da correia, com uma formulação mais resistente a contaminantes. Essa correia também conta com uma garantia de 240.000 km, ou seja, longevidade garantida para quem ama pegar a estrada.

Muita gente que curte dirigir aprecia um carro que não só entrega desempenho, mas também confiabilidade. Com essas alterações e garantias, o Chevrolet Onix 2026 se apresenta como uma opção ainda mais interessante, tanto para quem busca um carro novo quanto para aqueles que já estão familiarizados com o modelo.