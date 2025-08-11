Ford apresenta plataforma para elétricos com foco em economia

No mês passado, o CEO da Ford, Jim Farley, soltou a bomba: a montadora está preparando um veículo elétrico que promete agitar o mercado, algo na linha do histórico Modelo T. A Ford está revelando detalhes da nova plataforma Universal EV e como será a produção, tudo para lançar uma picape elétrica de médio porte em 2027.

Essa picape vai ter tamanhos parecidos com o Ford Maverick, mas com uma cabine mais espaçosa, ideal para quem viaja com a família ou leva a turma para um rolê. A Ford promete um espaço para passageiros até maior que o do Toyota RAV4, sem falar na caçamba, que vai ser bem generosa para aquela carga extra. E o melhor: o custo de propriedade será menor que o de um Tesla Model Y usado, já que a plataforma usa 20% menos peças e 25% menos parafusos. Isso significa um processo de produção mais rápido e simples. Perfeito para quem valoriza agilidade!

Arquitetura Moderna e Acessível

A plataforma vai funcionar com uma arquitetura elétrica de 400 volts, o que, honestamente, pode causar algumas preocupações na hora de recarregar mais rápido. Mas o foco aqui é manter o preço inicial lá embaixo, em torno de US$ 30 mil (cerca de R$ 163 mil). Outro ponto para cortar custos é o chicote elétrico, que é quase 1.200 metros mais curto e 10 kg mais leve que o usado no Mustang Mach-E. Menos peso e mais eficiência!

Baterias e Desempenho

Além disso, a Ford vai usar baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP), que não só são mais leves, mas também ocupam menos espaço e formam parte da estrutura do carro. Imagina acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de 4,5 segundos, como um Mustang EcoBoost? Essa picape ainda vai ter atualizações remotas e um sistema chamado BlueCruise, que permite dirigir sem usar as mãos — um sonho para quem sente o peso do trânsito nas mãos!

Produção Inovadora

Para agilizar a produção, a Ford vai apostar em um sistema de montagem diferente, chamado “árvore de montagem”. Nesse modelo, três subconjuntos vão ser montados ao mesmo tempo e depois unidos. Isso promete reduzir as estações de trabalho em 40% e cortar em 15% o tempo de montagem. Com menos mão de obra necessária, a previsão é de 2.200 empregos, um número menor que o atual.

Outro ponto importante é o investimento pesado: quase US$ 2 bilhões para preparar a fábrica de Louisville. As baterias vão ser fabricadas em Michigan, no BlueOval Battery Park. Essa nova picape elétrica deve sinalizar o fim da produção dos SUVs Ford Escape e Lincoln Corsair na fábrica, que deve encerrar esse ano. A mudança está chegando e, para nós, fica a expectativa do que vem por aí!