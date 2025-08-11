Honda NXR 160 Bros 2026 traz mudanças para manter liderança

A Honda NXR 160 Bros é praticamente uma lenda sobre duas rodas, com mais de 20 anos de estrada e milhares de fãs. O que faz dela um verdadeiro ícone? É a combinação de economia, robustez e versatilidade que conquista tanto os motociclistas urbanos quanto os que se aventuram em trilhas. Imagine pegar a estrada em uma moto que não só tem pedigree, mas também é super confiável, ideal para encarar terrenos irregulares sem deixar de ser prática.

A nova linha de 2026 está chegando às concessionárias em agosto, e uma das grandes novidades é a cor azul na versão CBS, que até agora só vinha em vermelho. Para quem prefere a versão ABS, ainda estão disponíveis as opções em cinza e vermelho. Os preços arrancam a partir de R$ 21.320 para a CBS e R$ 22.260 para a ABS, fora o frete, claro. Para quem vai aproveitar as ofertinhas, já sabe como isso vai ajudar a encher a garagem!

Novidades e Atualizações

Desde a grande atualização que rolou em 2024, a Bros passou a contar com faróis e lanternas em LED, um painel digital que traz tudo na palma da mão — incluindo indicador de marcha e consumo médio. Ah, e não podemos esquecer da tomada USB-C, que é uma mão na roda nos dias de hoje. O assento foi redesenhado para dar mais conforto e espaço para o garupa, garantindo que as viagens longas não sejam uma tortura. Além disso, o tanque metálico ganhou proteções plásticas, aumentando a durabilidade.

O motor monocilíndrico FlexOne de 162,7 cm³ continua no centro das atenções, entregando até 14,3 cv com etanol. Ele é alimentado por uma transmissão de cinco marchas, e a quinta marcha é alongada, perfeita para quem quer rodar mais leve em velocidade constante. Em 2025, o motor passou por uma reprogramação para ficar em dia com as normas ambientais, mas não se preocupe! A leve redução de potência não afetou o desempenho que a gente já ama.

Suspensão e Conforto

A suspensão também recebeu algumas mimos em 2025. Os garfos dianteiros agora estão mais robustos e a calibração traseira foi ajustada para maior estabilidade. As rodas raiadas vêm com pneus que são um convite para aventuras, tanto na cidade quanto em estradas de terra. Para quem gosta de segurança, ela está disponível em duas versões de freio: ABS na versão mais premium e um sistema combinado CBS na versão básica.

A popularidade da Bros não é à toa: entre julho de 2024 e junho de 2025, nada menos que 180 mil unidades foram produzidas. Acredite, isso é um número expressivo! E para garantir que a alegria não acabe tão cedo, a moto vem com uma garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem.

Estilo e Praticidade

A versão 2026 não traz apenas uma nova cor, mas mantém todo o pacote técnico que já conquistou os motociclistas. Essa nova tonalidade de azul é perfeita para quem busca um estilo mais discreto sem abrir mão da sofisticação. No fim das contas, a Bros se reafirma como uma moto prática, confortável e confiável para o dia a dia. É o tipo de companheira que deixa qualquer trajeto mais especial, seja na cidade ou em uma aventura fora do asfalto!