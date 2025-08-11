Ficha técnica e preço de veículos na Fipe Carros

A Fiat Toro Ultra 2026 chega para ser a queridinha da galera que curte uma picape com motor Flex. Com um preço sugerido de R$ 196.490,00, ela é a mais completa dentre as opções da marca, logo, só perde em potência para versões diesel como a Volcano TD AT9 4×4 e a Ranch TD AT9 4×4. Uma das novidades que chamam atenção é que, após nove anos na estrada, a Toro abandonou os freios a tambor na traseira e agora vem equipada com freios a disco. A suspensão traseira ainda é do tipo multilink, mas já dá um upgrade na segurança e no conforto.

Um dos destaques visuais dessa picape é a nova frente. O design dos faróis e das luzes diurnas de LED agora traz um toque moderno, com os DRLs segmentados, lembrando um pouco os do modelo europeu Grande Panda. Para quem roda no dia a dia e se importa com estética e funcionalidade, essa mudança é bem-vinda e faz a Toro se destacar ainda mais no trânsito.

O que tem sob o capô

Deixando um pouco de lado o visual, vamos para o que realmente importa: a mecânica. A Toro Ultra 2026 vem com um potente motor 1.3 GSE T4, entregando 176 cv de potência e sólidos 27,5 kgfm de torque, seja com gasolina ou etanol. Isso significa que, para quem tem pressa, a picape vai de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos! Com uma transmissão automática de seis marchas e tração 4×2, ela ainda conta com bloqueio eletrônico de diferencial, o que é ótimo para dar aquela segurança em estradas menos pavimentadas ou em subidas mais desafiadoras.

Equipamentos que impressionam

A ficha técnica da Fiat Toro Ultra 2026 não decepciona. A picape oferece bancos de couro com um acabamento exclusivo em vermelho e detalhes que enriquecem o ambiente interno, como emblemas externos e internos, e um painel com acabamento escurecido. Para a galera que curte tecnologia, a central multimídia de 10,1 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio é um grande atrativo. Quem já enfrentou o trânsito em uma viagem sabe o quanto isso pode deixar a experiência ao volante muito mais agradável.

Dentre os itens de segurança, ela não deixa nada a desejar. Com frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa, você terá mais tranquilidade em viagens longas. O farol alto automático e a capota rígida também fazem parte do pacote. E para quem ama um visual mais esportivo, conta ainda com rodas de liga leve aro 18, que dão um charme extra.

A lista continua com direção elétrica, volante multifuncional, controle de cruzeiro e seis airbags, para garantir que todos os passageiros estejam bem protegidos. Sem dúvida, muitos condutores ficariam felizes com tudo isso a bordo.

Ficha Técnica da Fiat Toro Ultra 2026

Sempre bom ter na ponta da língua os detalhes técnicos, né? Aqui vai:

Motor: 1.3 Flex Turbo

1.3 Flex Turbo Câmbio: Automática, 6 marchas

Automática, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 176 cv a 5750 rpm (etanol)

176 cv a 5750 rpm (etanol) Torque: 27,5 kgfm a 1750 rpm (gasolina)

27,5 kgfm a 1750 rpm (gasolina) Consumo Cidade: 6,5 km/l (etanol) / 9,4 km/l (gasolina)

6,5 km/l (etanol) / 9,4 km/l (gasolina) Consumo Estrada: 7,8 km/l (etanol) / 10,8 km/l (gasolina)

7,8 km/l (etanol) / 10,8 km/l (gasolina) Comprimento: 4945 mm

4945 mm Largura: 1849 mm

1849 mm Altura: 1686 mm

1686 mm Entre-eixos: 2982 mm

2982 mm Capacidade do tanque: 55 litros

55 litros Capacidade de carga: 937 litros

Com todas essas informações, fica fácil perceber que a Fiat Toro Ultra 2026 é uma excelente opção para quem busca conforto, tecnologia e um bom desempenho. É mais uma opção para quem ama dirigir e quer um carro que acompanhe o ritmo do dia a dia.