Edição especial da Amarok celebra 70 anos da Festa de Peão

A Volkswagen do Brasil acaba de divulgar uma novidade que vai fazer o coração dos apaixonados por picapes bater mais forte: a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos. Essa belezura foi desenhada para celebrar sete décadas da icônica Festa do Peão de Barretos, um evento que faz parte da cultura sertaneja do nosso país. E atenção, porque essa série especial é uma exclusividade – apenas 200 unidades numeradas vão estar disponíveis.

Ao contrário do que geralmente vemos por aí, essa versão da Amarok só vai ser oferecida na cor Cinza Moonstone, que é uma beleza por si só e já foi vista em modelos como o Nivus e o Saveiro. Esse lançamento coincide com a famosa festa, que rola de 21 a 31 de agosto de 2025 no Parque do Peão, em Barretos (SP). Para quem vai visitar, vale lembrar que o evento costuma atrair mais de 990 mil pessoas, com mais de 130 shows e uma infinidade de atrações culturais.

Agora, vamos falar do que realmente importa sob o capô. A Amarok Barretos 70 Anos é baseada na versão Extreme e vem equipada com um potente motor V6 3.0 turbodiesel que entrega 258 cv (com um impulso de overboost que chega a 272 cv) e um torque impressionante de 59,1 kgfm. Você vai perceber que a picape é uma verdadeira fera, especialmente se pegar uma estrada mais íngreme – e quem não adora aquela sensação de força ao volante?

A parte técnica não para por aí. A Amarok conta com câmbio automático de oito marchas e tração integral 4Motion, garantindo uma experiência de condução que é pura adrenalina. E, claro, essa edição especial atende às normas de emissões Proconve L8, então você pode se sentir bem ao dirigí-la.

E os detalhes? São de deixar qualquer um admirado. Ela vem com capota marítima, amortecedor na tampa da caçamba e adesivos laterais que fazem referência à festa. O visual é complementado por emblemas exclusivos e rodas de liga leve de 20 polegadas que dão um toque esportivo e elegante. Ah, e não podemos esquecer dos estribos laterais e do santoantônio com o badge "Extreme" – é design e robustez na medida certa.

Internamente, o conforto também é prioridade. Os tapetes de borracha são práticos e fáceis de limpar, enquanto a placa especial com a numeração da unidade e o logotipo comemorativo fazem você se sentir parte dessa edição única. O acabamento reflete o padrão da versão Extreme, mas com toques que celebram a data especial.

E para quem está pensando em garantir a sua, a Volkswagen disponibilizou um formulário de interesse no site oficial. Fique esperto! Com apenas 200 unidades sendo oferecidas, a concorrência vai ser acirrada. Se você é um fã de picapes e também da festa, essa pode ser a oportunidade ideal de unir o útil ao agradável!