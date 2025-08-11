Honda atualiza sua motocicleta aventureira de entrada e preços

A Honda acaba de apresentar sua linha 2026 da NXR 160 Bros, que já chega às concessionárias na segunda quinzena de agosto. A grande novidade desta vez é a nova cor azul na versão CBS, perfeita para quem curte um visual mais discreto. Enquanto isso, a versão ABS mantém as opções de cinza e vermelho. Os preços sugeridos para o modelo estão em R$ 21.320,00 para a versão CBS e R$ 22.260,00 para a ABS, sem contar o frete.

As especificações, equipamentos e a essência desse modelo são os mesmos que estrearam em 2024, na linha que é considerada 2025. E quem se lembra, sabe que a Bros na época veio cheia de mudanças estéticas e técnicas relevantes. Um dos destaques foi a inclusão de faróis e lanternas com iluminação em LED, um charme que faz a diferença à noite. Além disso, agora temos um painel digital que mostra várias informações úteis, como indicador de marcha e consumo médio. Ah, e quem adora ouvir suas playlist enquanto anda de moto vai curtir a tomada USB-C que fica na carenagem do farol.

Novidades na Ciclística

Na linha 2025, a ciclista também recebeu um upgrade. A suspensão traseira agora está mais calibrada e o garfo dianteiro passou de 31 mm para 33 mm, mantendo o mesmo curso de 180 mm na frente e 150 mm atrás. Por falar em pneus, as rodas continuam com o tamanho de 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira, calçadas com pneus 90/90-19 e 110/90-17. Se você já passou por uma estrada cheia de buracos, sabe que uma boa suspensão é essencial para um passeio mais tranquilo.

Segurança em Destaque

Uma das mudanças mais importantes na renovação foi a introdução da versão ABS, que ajuda a evitar travamentos na roda dianteira durante frenagens. Já a versão CBS, com sistema de freios combinados, garante que 30% da força do freio vá para a frente e 70% para a roda de trás. Em ambas as versões, os discos de freio têm 240 mm na frente e 220 mm atrás, ativos quando você precisar de uma parada firme.

O motor continua sendo o monocilíndrico arrefecido a ar, com um deslocamento de 162,7 cm³ e sistema FlexOne. Ele entrega até 14,3 cv de potência com etanol a 8.000 rpm e torque de 1,45 kgf.m a 5.500 rpm. Desde 2025, o propulsor também teve a central eletrônica reprogramada para seguir as novas normas de emissão, o que resultou em uma pequena redução de potência. A transmissão é de 5 marchas, ideal pra quem gosta de pegar uma estrada e manter uma boa velocidade em cruzeiro.

Ergonomia e Design

O design do modelo mantém aquele tanque metálico com capacidade para 12 litros, ótimo para quem planeja longas viagens. O bagageiro também é integrado às alças laterais, o que facilita o transporte de pequenos objetos. A ergonomia foi ajustada, e o guidão passou por um leve reposicionamento, garantindo mais conforto. O peso seco é de 125 kg e a altura do assento está em 836 mm, com um vão livre de 247 mm. Para quem é alto, isso faz toda a diferença na hora de colocar o pé no chão.

Na produção, a Honda apresentou um número expressivo, fabricando 180 mil unidades da Bros entre as versões ABS e CBS entre julho de 2024 e junho de 2025. Para 2026, a marca preferiu manter o mesmo conjunto que já fez sucesso, apenas adicionando essa nova cor azul na versão CBS, que deve chamar a atenção nas ruas.