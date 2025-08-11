A vida de Jó” chega à Record em setembro após “Paulo, o apóstolo

A nova produção denominada “A Vida de Jó” está prestes a ser lançada pela Seriella Productions e promete conquistar a audiência com uma representação emotiva da história de Jó. Com um total de 20 episódios, a minissérie narra a vida de um homem íntegro e devoto que enfrenta diversas perdas dolorosas, mas mantém sua fé inabalável. A trama se concentra nos desafios, sofrimentos e questionamentos que Jó enfrenta em sua jornada, buscando entendimento em meio ao sofrimento.

Os papéis principais serão interpretados por Enzo Krieger e Guilherme Berenguer, que representarão Jó em diferentes fases de sua vida. O elenco conta com a participação de atores renomados, incluindo Juliana Didone, Mah Duarte, Camila Rodrigues, Mharessa, Giuseppe Oristanio e Emilio Orciollo Netto. Além disso, a minissérie marca o retorno do ator Fernando Pavão à Rede Record, após participações em produções anteriores da TV Globo, como “Família é Tudo” e a quarta temporada de “Arcanjo Renegado”.

“A Vida de Jó” é uma minissérie de drama histórico que será exibida inicialmente na plataforma Univer Vídeo, a partir de 15 de agosto de 2025. A estreia na televisão está programada para 15 de setembro de 2025, quando será transmitida pela Record após a novela “Paulo, o Apóstolo”. As gravações aconteceram nos estúdios da Seriella Productions, localizados no Rio de Janeiro, sob a direção de Alexandre Avancini, um profissional de destaque na área.

Com a confirmação da estreia de “A Vida de Jó” em horário nobre, houve uma mudança na grade da emissora. A novela turca “Iludida” (Sadakatsiz), que tem como protagonista a atriz Cansu Dere, conhecida no Brasil por seus papéis em “Ezel” e “Sila”, teve sua estreia adiada para outubro de 2025, para adequar a programação da Record.