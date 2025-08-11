Geely inicia operações no Brasil com primeira concessionária

A Geely, aquela fabricante chinesa que promete trazer novidades quentes para o mercado automotivo, já está pisando fundo em solo brasileiro! No dia 6 de agosto, a marca inaugurou sua primeira concessionária, a Geely Globo, em São José dos Pinhais, no Paraná. Essa loja é apenas o começo de um plano grandioso: até o final de 2025, a Geely pretende expandir com mais 23 concessionárias em 18 cidades do Brasil. Para quem é apaixonado por automóveis, isso é um baita sinal de que o mercado está aquecendo!

Mas não para por aí! A Geely também abriu 22 pontos de venda em shoppings. A ideia aqui é bem estratégica: estar presente onde o movimento é intenso e garantir que todos tenham acesso a um atendimento especializado. As lojas seguem o padrão global da marca, mas com um toque brasileiro, que é sempre bem-vindo.

O showroom da Geely Globo tem um espaço de 402 m², o que permite expor até sete veículos ao mesmo tempo. A ambientação foi pensada para destacar o que há de mais moderno na marca, com iluminação direcionada e um painel de LED que dá aquele charme. E, se você gosta de um conforto extra, tem um lounge climatizado para os clientes relaxarem enquanto tomam um café nos fins de semana.

Agora, vamos falar do grande protagonista: o SUV elétrico EX5! Ele já está causando burburinho por aqui. Com um motor potente de 218 cv e um torque de 31,6 kgfm, ele promete um desempenho que vai te deixar animado. A bateria de 60,2 kWh é de respeito, garantindo até 413 km de autonomia segundo os padrões do Inmetro. Para quem vive pegando estrada, essa autonomia é essencial! E se você quer rapidez, com um carregador rápido (DC), dá para passar de 30% a 80% de carga em cerca de 30 minutos.

Ah, e se você é do tipo que prefere carregar lentamente, na tomada comum (AC), o tempo é em média de 8 horas. Claaaaaaro que isso é uma boa aqueles momentos em que o carro fica estacionado na garagem e você está fazendo outras coisas — como relaxar vendo Netflix enquanto a bateria enche.

Com preços a partir de R$ 205.800, o EX5 vem para competir diretamente com outros modelos como o BYD Yuan Plus e o GAC Aion V. A Geely aposta em um bom equilíbrio entre desempenho, espaço interno e um design que dá vontade de mostrar para os amigos. E falando em mostrar, a inauguração da Geely Globo marca um passo importante para a construção de uma rede própria no Brasil, que ainda promete trazer novos modelos elétricos para disputa, como o compacto Geely Geome, que vai competir com o conhecido BYD Dolphin.

Uma oferta bem legal para quem está sempre ligado nas novidades do mundo automotivo!