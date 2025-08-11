Mundo Automotivo

Ford Maverick tem vendas recordes após renovação

Renovada, Ford Maverick registra recorde de vendas

Após dois meses de crescimento, o setor de picapes deu uma desacelerada em julho. Os números mais recentes da Fenabrave mostram que, no mês passado, foram emplacadas 41.471 unidades, uma queda de quase 4,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Por outro lado, em relação a junho, houve uma leve alta de 12%.

Quando falamos das picapes pequenas, a Fiat Strada se destacou com 12.895 emplacamentos, mas sofreu uma queda de 9% este ano. Em contrapartida, a VW Saveiro atraiu 5.696 compradores, quase 30% a mais do que em 2024, marcando seu melhor desempenho mensal de 2025.

Desempenho das Picapes Pequenas

Na categoria intermediária, a Fiat Toro se manteve na liderança com 3.985 unidades. Mas mesmo com a nova versão reestilizada, a Toro viu suas vendas despencarem em 29,4%. A Chevrolet Montana também sofreu uma queda de 30,1%, ficando em terceiro lugar com 1.655 emplacamentos. Por outro lado, a Ford Maverick, que lançou sua linha atualizada, teve um ótimo resultado, com 705 unidades vendidas, seu melhor desempenho desde a chegada ao Brasil em 2022.

Picapes Intermediárias

Dando uma olhada nos números das picapes médias, a Toyota Hilux continua sendo a favorita, com 5.370 unidades vendidas, seu melhor desempenho desde dezembro de 2022. Em segundo lugar, a Ford Ranger alcançou 3.104 emplacamentos, quase 500 unidades à frente da Chevrolet S10, que, apesar de vender 2.649 unidades, teve um crescimento notável de 33%.

A velha conhecida Mitsubishi Triton continua em quarto lugar com 1.058 unidades, sem passar de mil em seus números desde o lançamento. A partir da quinta posição, as vendas despencam, com nenhum modelo ultrapassando 500 emplacamentos. E a nova chegada da Foton Tunland, com 60 unidades, conseguiu superar a VW Amarok, que marcou apenas 7 emplacamentos, seu pior desempenho desde fevereiro de 2021.

Picapes Grandes

Quando falamos das picapes grandes, a Ford F-150 interrompeu o reinado da Ram e se destacou entre os gigantes, com 113 unidades emplacadas. A Ram 1500 e a 3500 completaram o pódio, ambas registrando uma queda superiores a 32%. A arquirrival Chevrolet Silverado não conseguiu acompanhar, com apenas 43 emplacamentos. Para completar, a Tesla Cybertruck, que ainda não é oficialmente vendida por aqui, teve apenas 2 compradores.

Assim, o mercado de picapes enfrenta uma fase de ajustes, mas cada modelo tem seus admiradores e é interessante ver como essas marcas se comportam diante das mudanças e preferências dos consumidores.

